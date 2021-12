500趴2021／PChome 24h購物「給力製造所」化身神隊友

全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」今日晚間正式於台北101水舞廣場、信義廣場舉辦。繼去年首場「500趴」舉辦後,500趴2021再度登場,並喊出「Better me, better life」為口號,而全台最強電商PChome 24h購物也共襄盛舉,並帶來「美力加值所」、「給力製造所」與「庫珀啤酒」三大超強攤位。

PChome喊出「24h Better me, better life」呼應大會口號,其中「給力製造所」將充滿童心玩具的套圈圈遊戲移植至現場,強調無論面對生活中的不同困境,「給力製造所」的六個獎品都將為你加油打氣;其中舒潔衛生紙陪你度過每個喜怒哀樂時刻、曾菀婷聯名款立體口罩幫你提升防疫免疫力、驅塵氏的長效蔬果鎖鮮袋則為美味和快意時光完美保鮮,另有LION獅王晨醫生牙刷、滿意寶寶派樣包、利捷維有酵維生素D3錠等好禮,成為質感生活的平時提案。

如何參加?只要下載PChome 24h購物APP,即可參加「給力套圈圈」乙次,最多三次機會,套中即完成任務,體驗完成還可獲得「精美贈品與闖關卡戳章」一枚,而「給力製造所」除了在今日晚間舉辦,周末12月4日(六)、5日(日)也將持續進行,凡完成三大攤位的闖關挑戰,還可參加寵粉計畫抽獎,包含「獨立搖滾區」、「現場天天抽PANASONIC吹風機」與「秒殺餐點兌換券」等多項好禮,歡迎踴躍參加。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間:

12月3日周五17~22點

12月4日周六11~21點

12月5日周日11~18點

地點:台北101水舞廣場&信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位| 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦| PChome 24h購物

合作夥伴| 中國信託銀行