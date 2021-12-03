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500趴2021／PChome 24h購物「給力製造所」化身神隊友

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」今日晚間正式於台北101水舞廣場、信義廣場雙場地「開趴」。圖／500趴採訪團隊攝影。
全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」今日晚間正式於台北101水舞廣場、信義廣場雙場地「開趴」。圖／500趴採訪團隊攝影。

全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」今日晚間正式於台北101水舞廣場、信義廣場舉辦。繼去年首場「500趴」舉辦後，500趴2021再度登場，並喊出「Better me, better life」為口號，而全台最強電商PChome 24h購物也共襄盛舉，並帶來「美力加值所」、「給力製造所」與「庫珀啤酒」三大超強攤位。

PChome喊出「24h Better me, better life」呼應大會口號，其中「給力製造所」將充滿童心玩具的套圈圈遊戲移植至現場，強調無論面對生活中的不同困境，「給力製造所」的六個獎品都將為你加油打氣；其中舒潔衛生紙陪你度過每個喜怒哀樂時刻、曾菀婷聯名款立體口罩幫你提升防疫免疫力、驅塵氏的長效蔬果鎖鮮袋則為美味和快意時光完美保鮮，另有LION獅王晨醫生牙刷、滿意寶寶派樣包、利捷維有酵維生素D3錠等好禮，成為質感生活的平時提案。

如何參加？只要下載PChome 24h購物APP，即可參加「給力套圈圈」乙次，最多三次機會，套中即完成任務，體驗完成還可獲得「精美贈品與闖關卡戳章」一枚，而「給力製造所」除了在今日晚間舉辦，周末12月4日（六）、5日（日）也將持續進行，凡完成三大攤位的闖關挑戰，還可參加寵粉計畫抽獎，包含「獨立搖滾區」、「現場天天抽PANASONIC吹風機」與「秒殺餐點兌換券」等多項好禮，歡迎踴躍參加。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChome X 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

「給力製造所」將充滿童心玩具的套圈圈遊戲移植至現場，強調無論面對生活中的不同困境，「給力製造所」的六個獎品都將為你加油打氣。圖／500趴採訪團隊攝影。
「給力製造所」將充滿童心玩具的套圈圈遊戲移植至現場，強調無論面對生活中的不同困境，「給力製造所」的六個獎品都將為你加油打氣。圖／500趴採訪團隊攝影。
凡完成三大攤位的闖關挑戰，還可參加寵粉計畫抽獎，包含「獨立搖滾區」、「現場天天抽PANASONIC吹風機」與「秒殺餐點兌換券」等多項好禮，歡迎踴躍參加。圖／500趴採訪團隊攝影。
凡完成三大攤位的闖關挑戰，還可參加寵粉計畫抽獎，包含「獨立搖滾區」、「現場天天抽PANASONIC吹風機」與「秒殺餐點兌換券」等多項好禮，歡迎踴躍參加。圖／500趴採訪團隊攝影。
只要下載PChome 24h購物APP，即可參加「給力套圈圈」乙次，最多三次機會，套中即完成任務，體驗完成還可獲得「精美贈品與闖關卡戳章」一枚。圖／500趴採訪團隊攝影。
只要下載PChome 24h購物APP，即可參加「給力套圈圈」乙次，最多三次機會，套中即完成任務，體驗完成還可獲得「精美贈品與闖關卡戳章」一枚。圖／500趴採訪團隊攝影。

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