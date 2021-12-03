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雲林混養雞場檢出H5N2高病原禽流感 撲殺近2萬隻雞

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會防檢局表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣北港鎮珍珠雞與文昌雞混養場確診新型H5N2亞型（ b分支）高病原性禽流感病毒（主動通報），依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場84日齡雞隻計1萬9251隻(珍珠雞1萬3750隻及文昌雞5501隻)撲殺銷毀作業，並完成場區清潔及消毒工作。

防檢局表示，110年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計16例（陸禽7場、鵝8場及鴨1場）。

防檢局說，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)今年11月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國(11月8日至今日)已有8禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒(b分支)，撲殺家禽數逾100萬隻，日本(11月10日至今日)已有5禽場確診H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒(均為b分支)，撲殺家禽數近42萬隻，顯見透國候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局說，目前國內已有2個新型H5N2亞型禽流感病毒禽場案例，且日本及韓國也有高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作，防範禽流感。

禽流感 流感病毒

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