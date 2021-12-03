500趴2021／Coopers庫珀啤酒 感受經典澳洲精釀風味

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

全台最具質感潮流青年戶外派對「500趴2021」擴大舉辦，活動已從今日晚間開始舉辦，包含星級餐廳、四大冠軍與三大星級飯店出攤，營造出信義區最具質感的耶誕氛圍。全台最強電商PChome 24h購物今日也帶來三大攤位「庫珀啤酒Coopers」、「美力製造所」與「給力製造所」，並以「Better me, better life 24h」呼應大會主題。

屬於「PChome X 家好選物」的澳洲Coopers庫珀啤酒成立於1862年，並歷經六代傳人。品牌使用類香檳的發酵技術與二次發酵工序，使氣泡與風味更加豐富滑順，同時現場的木作BAR台，更訴說了澳洲與精釀啤酒的粗獷意象。其中紅標的氣泡淡艾爾精釀啤酒（Sparkling Ale），以特殊工法添加酵母菌株在瓶中自然作用，麥香鮮明而順口；喜愛黑麥濃郁的香氣？黃色視覺的經典英式精釀黑啤酒（Best Extra Stout），則融合果香、巧克力及啤酒花苦味；另外特別推薦女性消費者綠色瓶標淡艾爾精釀啤酒（Pale Ale），以果香、花香與偏淡的啤酒花苦味為尾韻，輕鬆好入口。

現場還有過關率100%的俄羅斯轉盤闖關活動、以及包括「Coopers啤酒單人套餐（搭贈麻膳堂花生）」、「Coopers任選三入同歡組」等超值優惠。四種口味的庫珀啤酒，今日現場任選3瓶250元。覺得美味想要大份量打包？現場再提供庫珀啤酒42折起優惠，罐裝24入原價1,656元、現場特價1,200元，瓶裝24入原價3,312元、現場特價1,400元。「庫珀啤酒Coopers」將持續在今日與本周六、日合計三天出攤，歡迎至現場挑選，感受來自澳洲的微醺美好時光。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行