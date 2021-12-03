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500趴2021／SUBARU Forester現身 打卡就送限量美食

聯合報 / 記者陳威任／即時報導
日本原裝進口SUBARU Forester現身500趴，賞車打卡就送限量美食。圖／500趴採訪團隊攝影
日本原裝進口SUBARU Forester現身500趴，賞車打卡就送限量美食。圖／500趴採訪團隊攝影

眾所期待、年底最具質感的戶外派對「500趴2021」要以「Better Me Better Life」召喚更好的自己、更好的生活。其中最大亮點之一就是本屆500趴唯一指定車款SUBARU Forester，除了現場展出車款，只要現場拍照打卡更能外帶限量餐點回家。

日本原裝進口SUBARU Forester注入品牌享譽車壇的核心科技「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」與「SGP全球模組化底盤」。更導入符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義Level 2自動駕駛技術的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，以超越同級的先進科技引領車壇。

此次全新搭載三大功能:「LCF車道維持置中系統」、「LDP車道偏離輔助系統」及「AES緊急自動轉向輔助系統」，而原有的「PCB預防碰撞自動煞車系統」則新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，提供最高防禦的行車安全。

New Forester也搭載了同級唯一的「DMS(Driver Monitoring System)智能駕駛警示系統」，透過紅外線鏡頭及臉部識別技術，監測駕駛者眼睛及臉部輪廓線，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，並新增「手勢控制空調溫度」功能，可有效減少駕駛者目光離開車前的機會，並隨時監測駕駛人行車狀態，適時給予駕駛者警示聲提醒。

此外，Forester搭載的「Special X-MODE」越野系統進行優化，透過改善啟動方式達到提高駕駛專注力之目的，並減少重複開啟的動作；而「HDC陡坡緩降系統」也同步進行優化，將其運作邏輯調校得更為聰明且人性化，達到更為即時的做動反應，讓駕駛者輕鬆掌握車輛的動態。

本屆500趴特別攜手SUBARU台灣速霸陸，只要至水舞廣場SUBARU攤位，與The New Forester合照，將照片上傳個人FB（設定公開），經確認後即可領取美食好禮兌換券，包括12/3調酒冠軍 unDer lab、12/4 Regent Taipei晶華酒店「爐烤肋眼布里歐堡」及12/5 LSD約克夏布丁等限量美食輪番上陣。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本原裝進口SUBARU Forester現身500趴，賞車打卡就送限量美食。圖／500趴採訪團隊攝影
日本原裝進口SUBARU Forester現身500趴，賞車打卡就送限量美食。圖／500趴採訪團隊攝影

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