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500趴2021／陳耀訓等四大冠軍齊聚 帶來限量好味道

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
法朋帶來草莓大福，兩顆一組130元，每天限量50組。記者／高婉珮攝影。
法朋帶來草莓大福，兩顆一組130元，每天限量50組。記者／高婉珮攝影。

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Better Life」為主題，第二度舉行500趴，場地範圍則從台北101水舞廣場擴及信義路段，活動於周五晚上盛大登場，延長至整個周末，召喚「更好的自己，更好的生活」。

陳耀訓・麵包埠、法朋烘焙甜點坊、莎士比亞烘焙坊、好食光Keya Jam，都為500趴帶來專屬好味道。

2017年Mondial du Pain世界麵包冠軍陳耀訓，為500趴帶來限定版的「現烤Ａrla乳酪奶酥厚片吐司」，每份150元，每天限量供應500份。陳耀訓表示：「這次設計的產品，希望給消費者一些溫暖的感覺，現烤的Ａrla乳酪奶酥厚片在熱熱吃的時候，還會有『拉絲』的效果，希望大家在寒冷的天氣下聽演唱會，可以吃到熱的食物。」

來自高雄的莎士比亞烘焙坊，其創辦人王鵬傑曾於2018年世界麵包大師賽獲得冠軍，是全球9位麵包大師之一。這次特別在500趴現場供應「mini國王派」（每份180元）與「義大利水果麵包」（大320元，小200元），兩款冬季應景產品；

好食光Keya Jam創辦人柯亞在2019年3月，在被讚譽為「果醬界奧斯卡」的「世界柑橘類果醬大賽」（The World 's Original Marmalade Awards）中獲得年度雙金大獎，引起國際注目。這次柯亞帶來以「四季」為主題的年度限量禮盒，在500趴進行首賣。果醬標籤與英國知名畫家Emily Patrick聯名，以透過四幅油畫作品的細膩刻劃，展現自然之美。

柯亞表示：「四瓶果醬就彷彿是水彩顏料，吐司成了畫布，交由你塗抹成一幅個人飲食畫作，讓每次品嚐都成為不同的美麗創作。」

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

好食光Keya Jam的2021年度限量禮盒，在500趴首賣，原價750元，現場特惠價680元，每天限量50套。記者／高婉珮攝影。
好食光Keya Jam的2021年度限量禮盒，在500趴首賣，原價750元，現場特惠價680元，每天限量50套。記者／高婉珮攝影。
2017年Mondial du Pain世界麵包冠軍陳耀訓，為500趴帶來獨家「現烤Ａrla乳酪奶酥厚片吐司」，每份150元，每天限量500份。記者／高婉珮攝影。
2017年Mondial du Pain世界麵包冠軍陳耀訓，為500趴帶來獨家「現烤Ａrla乳酪奶酥厚片吐司」，每份150元，每天限量500份。記者／高婉珮攝影。
莎士比亞烘焙坊帶來「mini國王派」，只在500趴現場供應，每份180元。記者／高婉珮攝影。
莎士比亞烘焙坊帶來「mini國王派」，只在500趴現場供應，每份180元。記者／高婉珮攝影。

麵包 烘焙 莎士比亞

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