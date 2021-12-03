銅板價買萬元家電？蝦皮標錯價「反轉結局」曝光 網羨：好賺

網購平台蝦皮購物日前發生標錯價狀況，不少消費者僅用銅板價格，就買到原價近萬或超過萬元的家電，事件曝光後，許多人都好奇蝦皮會如何處理，如今結局出爐，官方雖取消訂單，但賠償下單的用戶每人最高6000元的抵用券，引發討論。

日前一名網友在Dcard發文表示，自己趁蝦皮推出優惠活動時，突然看見一台要價7930元的除濕機竟下殺0.1折，只要64元，便決定下單購買；而另一網友則是在臉書社團「蝦皮優惠分享/省錢攻略」貼文分享，自己是用101元，買到同牌另一台原價12990元的空氣清淨機。

有網友分別以64元和101元買到除濕機與空氣清淨機。圖擷自 dcard 與 facebook

標錯價事件在網路曝光後，許多網友都相當好奇蝦皮是否會照常出貨，而蝦皮官方則聯絡買家指出，由於商品價格標示錯誤，訂單確定不成立，原下訂價格將全數退費用戶，除此之外，為了補償消費者，將另提供一張低消1元、最高可折抵6000元的抵用券，使用期限到2022年5月3日。

結局出爐後，原先購買到64元除濕機的網友表示，雖然整段購物經驗有些荒唐，但至少之後可以用6000元重新考慮，仔細評估要買什麼型號；另一位用101元購買空氣清淨機的網友則笑回，官方補了一張折價券，「好像也滿不錯的」。

其他網友看了相當羨慕，紛紛留言「平白賺到6000元也是很讚耶」、「讚喔，等於買6000元的東西不用付一毛錢」、「好羨慕啊」、「這也太好了吧」、「這算尾牙紅包嗎」、「是非常的讓人羨慕啊，你竟然只覺得還不錯」、「這次蝦皮很有誠意，很可以」、「這處理我給過」。