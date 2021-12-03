500趴2021／「7-ELEVEN加減新生活永續趴」愛心捐款喝咖啡

由鎖定質感族群的青年讀本《500輯》舉辦的「500趴2021」，以「Better Me Better Life」召喚更好的自己、更好的生活，在疫情之下平淡得來不易，那美好自然更必須好好珍惜。「500趴2021」今天（12月3日）下午5點正式在台北101水舞廣場與信義路廣場熱鬧登場，第二度合作參與的「7-ELEVEN加減新生活永續趴」，於「500趴2021」活動期間，前往7-ELEVEN活動攤位出示自帶杯或愛心捐款，即可免費獲得中杯CITY PRIMA精品美式咖啡或現萃茶一杯，在寒冬中為大家送暖；拍下永續行動照公開上傳IG，再加碼抽500元商品卡、共10名。

統一超商力拼減塑，積極推動排碳與永續發展，今年更三度入選「DJSI道瓊永續指數」，獲國際肯定，更力邀消費者共同響應減速環保永續行動，用愛貼近生活日常。於「7-ELEVEN加減新生活永續趴」活動現場響應捐款除了可以喝暖心咖啡之外，滿額再送限量環保商品，現場捐款滿100元送「LOVE+&EARTH-永續環保杯套」、限量100名，現場捐款滿500元送「LOVE+&EARTH-永續環保丹寧包」、限量10名。

12月4日（週六）下午2點至2點30分「7-ELEVEN加減新生活永續趴」將請來《一杯熱奶茶的等待》電影主角連晨翔、吳子霏出席響應。

此外，即日起至12月10日至「7-ELEVEN把愛找回來」FB線上支持永續，即可抽500元商品卡（10名），再加碼抽《一杯熱奶茶的等待》電影票10名（1組2張）。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行