張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

關注時尚潮流的粉絲注意，又有新的時尚品牌推出新的Line貼圖囉！為歡慶FENDI TAIWAN官方Line帳號正式上線，FENDI特別推出期間限定FENDI x FendiDi貼圖，以招牌吉祥物FendiDi為主角，只要加入官方帳號好友就可免費下載。

FENDI x FendiDi限時貼圖共有8種不同的表情與姿態，包括愛心、HELLO、THANK YOU、OK!、HAPPY、HA HA HA、GOOD NIGHT、?? ??(表示疑問) ，都是在日常對話中經常會使用到的款式，FendiDi看似酷酷的表情搭配軟萌的外型，有種衝突可愛感。而FendiDi貼圖是由FENDI和知名星二代設計師王令塵（Oscar Wang，張艾嘉之子）通過結合數位藝術及實體裝置形式所呈現的藝術創作，希望藉此概念來串連時尚與家庭。FendiDi家族的第一個成員是父親Fendidi（意為 FENDI 的弟弟），其次是母親Fendiva以及女兒和兒子Fendino和Fendina，讓品牌的故事也巧妙融入貼圖中。