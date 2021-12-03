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張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
目前FENDI x FendiDi限時貼圖已可於FENDI TAIWAN官方Line帳號下載，即日起至12月30日止，只要加入FENDI TAIWAN官方Line帳號（https://maac.io/1B1wR）好友即可免費獲得，使用效期為90天。圖／FENDI提供
目前FENDI x FendiDi限時貼圖已可於FENDI TAIWAN官方Line帳號下載，即日起至12月30日止，只要加入FENDI TAIWAN官方Line帳號（https://maac.io/1B1wR）好友即可免費獲得，使用效期為90天。圖／FENDI提供

關注時尚潮流的粉絲注意，又有新的時尚品牌推出新的Line貼圖囉！為歡慶FENDI TAIWAN官方Line帳號正式上線，FENDI特別推出期間限定FENDI x FendiDi貼圖，以招牌吉祥物FendiDi為主角，只要加入官方帳號好友就可免費下載。

FENDI x FendiDi限時貼圖共有8種不同的表情與姿態，包括愛心、HELLO、THANK YOU、OK!、HAPPY、HA HA HA、GOOD NIGHT、?? ??(表示疑問) ，都是在日常對話中經常會使用到的款式，FendiDi看似酷酷的表情搭配軟萌的外型，有種衝突可愛感。而FendiDi貼圖是由FENDI和知名星二代設計師王令塵（Oscar Wang，張艾嘉之子）通過結合數位藝術及實體裝置形式所呈現的藝術創作，希望藉此概念來串連時尚與家庭。FendiDi家族的第一個成員是父親Fendidi（意為 FENDI 的弟弟），其次是母親Fendiva以及女兒和兒子Fendino和Fendina，讓品牌的故事也巧妙融入貼圖中。

目前FENDI x FendiDi限時貼圖已可於FENDI TAIWAN官方Line帳號下載，即日起至12月30日止，只要加入FENDI TAIWAN官方Line帳號（https://maac.io/1B1wR）好友即可免費獲得，使用效期為90天。

目前FENDI x FendiDi限時貼圖已可於FENDI TAIWAN官方Line帳號下載，即日起至12月30日止，只要加入FENDI TAIWAN官方Line帳號（https://maac.io/1B1wR）好友即可免費獲得，使用效期為90天。圖／FENDI提供
目前FENDI x FendiDi限時貼圖已可於FENDI TAIWAN官方Line帳號下載，即日起至12月30日止，只要加入FENDI TAIWAN官方Line帳號（https://maac.io/1B1wR）好友即可免費獲得，使用效期為90天。圖／FENDI提供

FENDI 貼圖

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