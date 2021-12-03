絲巾沙袋、橘色鞍馬 快來愛馬仕風格演練場玩耍吧！

總是能透過各種不同企劃帶給大家無限驚喜的愛馬仕，之前在巴黎、東京、紐約推出「HermèsFit」風格演練場，現在這個活動也正式抵達台灣，即將在12月5日至12月12日在華山1914文化創意產業園區（紅磚六合院區西1區）期間限定開業！利用具有濃厚愛馬仕特色的視覺場佈、經典配件和設計元素，打造出俏皮有趣又時尚的風格演練場，讓每個參觀的人都可以在此體驗各式好玩的健身運動，同時也能感受到愛馬仕天馬行空的創意魅力。

這次愛馬仕「HermèsFit」整體空間以羅馬競技主題圖騰裝飾牆面，分為兩大區域—主要的風格演練場和小班制課程。演練場裡分為三大區塊，由參觀順序依次可以看到鞍馬、吊環、舉重、攀岩，以及拳擊場。這些運動器材都以愛馬仕最標誌性的橘色為主色彩特製而成，當中也融入許多愛馬仕其他的經典元素。像是舉重的槓鈴、壺鈴也是橘色的馬頭外型，攀岩的石頭則是由愛馬仕的Collier De Chien手環上的鉚釘搭配柏金包的圓形扣環所化身的。拳擊場的沙袋，則用了愛馬仕各種圖樣鮮明的絲巾點綴，也為原本充滿震撼力量的運動注入藝術設計感。此區的所有運動項目，基本上僅供體驗試用，不適合真正出力或踩踏等動作。為了方便大家拍攝美照打卡，愛馬仕也在攀岩區和拳擊區設置了鏡頭，現場幫大家拍完照後掃描QRcode就可以馬上獲得照片。

從演練場經過一小段特製的跑道後，就能抵達小班制課程教室。這裡分為幾個部分，有上課教室、更衣室和彩妝體驗區。上課教室共有兩間，提供6種體驗課程供大家挑選，像是帽子平衡、鞋子有氧、絲巾瑜伽、皮帶伸展等等，都是以非常有趣的方式探索肢體的可能和感受愛馬仕的創意想像力，但這6種課程必須先以線上報名才能加入，每間教室一次容納約12名學員。彩妝體驗區則是齊全排放著愛馬仕Rouge Hermès唇膏產品，因為考量疫情，所以現場會有指導專員協助大家用愛馬仕的唇膏在紙上塗鴉，感受色彩與質地，不提供臉上試妝。

在兩大區域都設有以愛馬仕橘打造而成的置物櫃，小班制課程教室更會提供毛巾、拖鞋，是可以攜帶回家的。而每天晚上7點到8點，在拳擊場都會有不同內容的現場表演節目，充滿驚喜。