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張柏芝當霸總竟搭配運動鞋？古力娜扎「絕世美腿」好靚

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許光漢詮釋新款FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
許光漢詮釋新款FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供

擅長以奢華結合運動風的FENDI，近日推出全新的FENDI Match鞋款，復古簡約的輪廓，成為女明星們曬美腿的必備神器，包括陳庭妮、許光漢、胡宇威與張柏芝、何穗、譚卓、古力娜扎等名人，都穿上了時髦的FENDI Match，張柏芝難得出現霸道總裁的犀利感，以黑色大衣穿出氣場，搭襯運動鞋露出細白美腿，陳庭妮則不改自然率真的個性，以甜笑、長腿搭配新款球鞋。

為了展現鞋款細節，女星們多以坐姿展現時尚造型，除了陳庭妮的帥氣，古力娜扎以粉色系的FF裙裝配襯纖纖美腿，網友表示「這絕世美腿完全是令人羨慕的水平」，何穗的造型、姿態也和古力娜扎如出一轍，同樣以露出性感纖腰的裙裝，來搭配比例修長的雙腿，也展現以正裝搭配運動鞋的當代潮流。譚卓則是別出心裁的以動感肢體語言，來呈現靈活風格。

本季全新的男、女FENDI Match鞋款以柔軟的荔枝紋皮絨面革製成，點綴淡雅的FF標誌；弧形邊緣設計與鞋上的Vintage Label標籤，為這款鞋履增添了復古風情，此標籤設計的靈感，是源自檔案館中飾有復古FENDI Logo的雙面標籤，因此在鞋舌內側也可以看到；材質選搭毛巾布，用以減輕鞋款上部內緣對腳部的摩擦。色彩的搭配以撞色為主，每雙鞋都搭配毛巾布料、棉布料兩款鞋帶作為替換，也表現不同的細節設計。

胡宇威帥氣詮釋FENDI Match鞋款。圖／FENDI提供
胡宇威帥氣詮釋FENDI Match鞋款。圖／FENDI提供
古力娜扎以白皙美腿詮釋FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
古力娜扎以白皙美腿詮釋FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
張柏芝霸氣演繹FENDI Match黑色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
張柏芝霸氣演繹FENDI Match黑色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
陳庭妮率真氣質搭襯FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
陳庭妮率真氣質搭襯FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
張柏芝霸氣演繹FENDI Match黑色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
張柏芝霸氣演繹FENDI Match黑色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
陳庭妮、張柏芝、古力娜扎展現FENDI Match休閒鞋的多變風格。圖／FENDI提供
陳庭妮、張柏芝、古力娜扎展現FENDI Match休閒鞋的多變風格。圖／FENDI提供
FENDI Match粉色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Match粉色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Match粉色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Match粉色休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
譚卓表現FENDI Match休閒鞋的動感、靈活。圖／FENDI提供
譚卓表現FENDI Match休閒鞋的動感、靈活。圖／FENDI提供
古力娜扎以白皙美腿詮釋FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
古力娜扎以白皙美腿詮釋FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
何穗以腰際鏤空的性感裙裝搭襯FENDI Match休閒鞋，表現奢華運動風。圖／FENDI提供
何穗以腰際鏤空的性感裙裝搭襯FENDI Match休閒鞋，表現奢華運動風。圖／FENDI提供

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