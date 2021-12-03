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《華燈初上》熱播成Netflix最速登頂台劇 高還原度服裝造型掀起熱議

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
從《華燈初上》開鏡前的定裝，章廣辰（右二）就開始穿搭Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。圖／摘自facebook
從《華燈初上》開鏡前的定裝，章廣辰（右二）就開始穿搭Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。圖／摘自facebook

根據Flixpatrol網站的統計，由林心如擔任總製作人的《華燈初上》自11月26日於Netflix上架後，兩天內就成為台灣市場收視排行榜第一名，而這也是有排名以來，最快登上第一名的台劇。除了劇情燒腦，演員的精彩演出都讓這部戲建立出好口碑，其中考究且還原度高的服裝造型，也是功不可沒。

《華燈初上》描述了80年代末期，林森北路的日式酒店文化，藉由人物之間的愛恨情仇，構畫出屬於30年前特有的光景。而且主要演員陣容堅強，包括了身兼製作人的林心如、楊謹華、鳳小岳、郭雪芙、謝欣穎、楊祐寧和章廣辰、張軒睿都紛紛讓角色鮮活起來，同時友情客串的名單更是精彩，因此從開拍前到上架後都是影迷們討論話題。除了演員精彩演出，這部戲的美術與造型也備受熱議，為了要還原80年代的流行文化，細節如飾品配件和鈕扣，每一樣都相當考究。像是如同「紅白玫瑰」而存在的兩位女主角，就有了大墊肩套裝、好萊塢黃金女郎般的華服等，只是作為配角的章廣辰和張軒睿也不馬虎，讓人看見了製作精良的一面。

《華燈初上》記者會時，章廣辰（左）搭配了Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。圖／摘自facebook
《華燈初上》記者會時，章廣辰（左）搭配了Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。圖／摘自facebook

章廣辰和張軒睿在《華燈初上》分別飾演了年輕熱血警察，以及深愛著蘇媽媽（楊謹華）的大學生，為了符合他們在劇中的年紀，服裝團隊以丹寧服飾為主，搭配了要紮進褲款內的T恤，並腳踩Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。除了反映了人物所處的年代之外，更讓兩人呈現出有別於其他角色的風格。Mexico 66鞋款的外觀更是畫龍點睛，直接讓影迷能夠聯想到屬於80、90年代的最時髦搭配。誕生於半個世紀前的這款鞋，即使經歷過時間洗鍊，依舊能成為不同世代的造型選擇，說明了它的經典不敗。

《華燈初上》記者會時，張軒睿（左）搭配了Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。圖／摘自facebook
《華燈初上》記者會時，張軒睿（左）搭配了Onitsuka Tiger的Mexico 66經典訓練鞋。圖／摘自facebook

Onitsuka Tiger秋冬新色Mexico 66經典鞋3,480元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger秋冬新色Mexico 66經典鞋3,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

警察 酒店 大學生 張軒睿

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