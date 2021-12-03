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耶誕腳步近！高雄畔霓虹派對明晚浪漫登場
時序進入12月後，各大百貨公司廣場矗立華麗聖誕樹，高雄耶誕市集明天登場囉！高市觀光局指出，愛河畔「霓虹派對-NEON PARTY」明天開市營業，預計會有200間風格餐飲及原創手作設攤，以及「南西肯恩」、「溫蒂漫步」、「Vast & Hazy」、「淺堤」等樂團成員開唱，每周六日下午2點至晚上9點在中正路至五福路段盛大登場。
隨著耶誕節腳步接近，愛河畔的霓虹裝置融入歡樂元素，攤位點綴諸多聖誕裝飾。觀光局指出，今年市集匯集各地餐飲特色，LeFrenchQuiche 法式鹹派的老闆來自法國，選用進口原料結合台灣新鮮食材，販售美味且有人文溫度的法式鹹派；Yaletown Bistro 耶魯小鎮在高雄開業9年，消費者可在市集吃到道地義加拿大美食。
此外，高雄油飯「頑固油飯」，生吐司名店「一覺生吐司」，西班牙燉飯「Yen的廚房」，台中百年老店「丁山肉丸」，台南30年在地滷味「鳳滷味」等名店美食都會現身市集，另有器皿、草木、織品、陶藝、木作、香氛、配飾等職人手作品，每週輪番上陣。
觀光局指出，12月3日至12月5日舉辦「高雄城市盃龍舟錦標賽」、12月11日至12月12日「2021高雄SUP立式划槳國際邀請賽」，白天觀看賽事，晚上可繼續留在愛河參加霓虹派對。
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