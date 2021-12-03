飯店早餐控看這！煙波早堂新季度再推兩大聯名鉅作

煙波集團近年推出品牌早餐企畫「煙波早堂」，主打蘊含故事性的在地化早餐，從當地具代表性食材烹飪詮釋、聯手必比登名店，到攜手烘焙界神級生吐司及可頌，每季度的早餐企畫都像打造藝術品；新季度「煙波早堂」適逢歲末年終，特以「家」為題、「團聚」為名，與超人氣網購宅配美食「梁家瘋味」及嘉義在地傳承三代的「林聰明沙鍋魚頭」聯手推出「聰明饗瘋味」，即日起至明年2月28日分兩波段，每週六日一早餐時段供應，讓旅客只要入住煙波，不用搶購、不用排隊也能輕鬆享受在地傳承家好味道。

煙波集團指出，「梁家瘋味」創辦人梁嘉峰被譽為蘿蔔糕界的賈伯斯，嚴選在地季節風土食材製成數種口味的蘿蔔糕，不額外添加太多花俏元素，專注於回歸食材本質的洗鍊展現，讓食客同時感受到傳統蘿蔔糕的親切情懷及十足創意。

「梁家瘋味」即日起至明年1月17日，每週六日一於早餐時段供應，新竹湖濱館「阿嬤傳家粿仔湯」，以港仔臘腸蘿蔔糕搭以紅蔥豬油、蝦米、乾香菇絲等客家佐料一同滾煮，蘿蔔糕的綿密細孔浸滿香鹹可口的湯汁，讓人忍不住再續一碗。

「林聰明沙鍋魚頭」已在嘉義風靡逾一甲子，排隊人潮從不間斷，其講究的湯頭熬煮最為關鍵，湯底以全豬骨慢熬數小時直至呈豆漿色，醇厚湯頭從入口的清爽、因魚頭鮮美的後味再到喉頭綻開的甘甜，沙沙口感像數十種食材在嘴裡快速堆疊，一瞬的幸福感匯集於舌尖。

煙波集團特引進如此講究的精華湯底，搭配各館的指標在地食材，讓不同的城市風味在濃郁的湯頭基底中大放異彩。「林聰明沙鍋魚頭」即日起至明年2月28日，每週六日一於早餐時段供應，新竹湖濱館－「手工魚丸」選用新竹77年老店－石家手工魚丸，內餡加入脆荸薺，爽脆多汁，一口就著迷。