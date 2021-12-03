家樂福年菜預購主打名店聯名 美食家評比推薦再享3重送

變種病毒威脅進逼，為外出吃年夜飯增添了隱憂。數據顯示冷凍年菜大約占年菜市場的60%，近年更追求「吃巧、健康、美觀、快速、素食」等趨勢，家樂福年菜預購早鳥開跑，相較以往提升20%與名店聯名的年菜品項，包含彭園、佬港冰室、狀元油飯、逸香齋、老協珍、鼎泰豐、大楊梅鵝莊等，也推出更符合C/P值的套餐組合，比例較以往提升近25%，另外看準素食商機品項也提升超過20%，更獨家與連續4年榮獲台北米其林推薦的蔬食餐廳祥和合作推出精緻年菜組合，希望滿足各式消費者的採購需求，讓在家吃年夜飯也能輕鬆享受精緻美味。家樂福年菜預購配合雙12推出快閃促銷，除了原DM滿1,500元送100元現金折價券、購買任一年菜套餐送開運極品佛跳牆，以及購買指定商品可以79元加價購進口玻璃盤，12月10至12月12日限時3天再加碼送12,000點紅利點數。

為了讓民眾採購年菜時更容易找到喜愛的品項，家樂福今年自辦「家樂福饌食大賞—年菜」，邀請美食專家胡天蘭老師、徐天麟老師、林美慧老師、Hank主廚4位領軍、營養師程涵宇客座評鑑，並由家樂福VIP消費者及部落客組成3類型評鑑團，將年菜的熱門選擇「湯鍋羹、肉類、佛跳牆、套餐」分類，評比近100道的賣場年菜，選出「金鑽賞、銀鑽賞、健康賞、吃貨推薦、吸睛推薦、超值推薦、澎派推薦、即速推薦」等8大獎項。

其中，湯鍋羹金鑽獎由麒王府瑤柱人蔘糯米雞獲獎，銀鑽獎由逸湘齋東北酸菜白肉鍋及佳佳私房牛肉鍋獲獎。肉類金鑽獎由鄧師傅筍干扣蹄膀獲獎，銀鑽獎由麒王府燻茶鴨及醬滷大豬腳。家戶過年必買的大菜「佛跳牆」，金鑽獎由佳佳極品鮑魚烏參佛跳牆獲得，銀鑽獎由老協珍鮑魚干貝佛跳牆及佳佳御膳鮑魚佛跳牆得獎。而順應小家庭趨勢，家樂福今年套餐主打4～6人的年菜組合，套餐類金鑽獎由佳佳冠軍年菜套餐（6菜）獲得，銀鑽獎由狀元油飯五福鴻運套餐（5菜）及多和大楊梅鵝莊年菜組（5菜）得獎。