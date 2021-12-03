巧克力控暴動啦！全聯巧克力季攜手Feeling18、世界甜點冠軍推新品

每年最令人期待的巧克力季又來了！今年全聯要讓巧克力控瘋狂，集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與Read Bread，不論是甜點、蛋糕、麵包，就是要給巧克力控滿滿的夢幻甜蜜世界。其中，We Sweet 聖誕巧克力季主打人氣名店、職人名師聯名新品，精選台灣在地品牌Feeling18-18度C巧克力工房及世界甜點冠軍陳立喆所創立的無框架甜點店合作，推出7款巧克力系列甜點，皆選用頂級巧克力，展現低調奢華的質感。同時，全聯阪急麵包、Read Bread也推出多款巧克力風味的麵包還有人氣生吐司、生貝果。除了自家商品，即日起還同步推出世界巧克力大賞，集結世界各地經典巧克力，祭出全店巧克力第2件5折起優惠，喜愛巧克力的民眾絕對不能錯過。

We Sweet聖誕巧克力季自12月3日起至2022年1月6日登場，推出7款聯名新品，運用法國頂級精品巧克力法芙娜與比利時唯一公認的巧克力貝可拉為原料，其中2款是We Sweet與L.Z. DESSART無框架甜點聯名新品，包括「黑金變奏曲」由世界甜點冠軍陳立喆監製，選用純正比利時巧克力製作，香醇濃郁巧克力慕斯及焦糖烤布蕾為中心，帶出堅果風味的杏仁糖，酥脆口感，交互融合於嘴裡譜出巧克力變奏曲。「黑女巫肉桂可可」同樣由陳立喆監製，採用2款比利時巧克力融合，搭配醇厚軟潤的湯種巧克力蛋糕，最後抹上越南頂級肉桂，獨特風味吃一次就被圈粉。

另外，名店Feeling18與We Sweet聯名同步推出5款巧克力甜點，包括成熟大人味的「櫻桃黑森林波士頓」、擁有柔軟湯種麵包體的「可可莓果夾心包」、加入藍莓醬微酸甜口感的「巧克力藍莓慕斯」，還有大小朋友都愛的「巧克力布丁」、「日式巧克力泡芙」。活動期間購買We Sweet × Feeling18聯名商品，掃描發票QR Code至指定網站登記，還有機會抽南投星級飯店。

而全聯阪急麵包、Read Bread也同步加入巧克力季的活動，全聯阪急麵包推出3款限定商品，首推超罪惡「巧克力蛋糕麵包」，紮實雙口感一次滿足多重享受，少女風格的「草莓巧克力麵包」，還有特製脆皮外層的「巧克力大菠蘿」，均一價皆為30元，12月3日至12月16日限時嘗鮮價25元。而Read Bread持續經營生系列商品，特別推出「巧克力生吐司」與「榛果巧克力風味生貝果」，分別展現柔軟細緻、Q彈有嚼勁的多層次豐富口感。