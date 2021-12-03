快訊

台鐵一早連連出包！406次普悠瑪無動力、基隆八堵號誌異常

馬文鈺爆：林男找政商高層施壓 逼高嘉瑜幫串通洗白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巧克力控暴動啦！全聯巧克力季攜手Feeling18、世界甜點冠軍推新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯We Sweet巧克力季將於12月3日登場，今年品項眾多超澎湃，巧克力控別錯過。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet巧克力季將於12月3日登場，今年品項眾多超澎湃，巧克力控別錯過。圖／全聯福利中心提供

每年最令人期待的巧克力季又來了！今年全聯要讓巧克力控瘋狂，集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與Read Bread，不論是甜點、蛋糕、麵包，就是要給巧克力控滿滿的夢幻甜蜜世界。其中，We Sweet 聖誕巧克力季主打人氣名店、職人名師聯名新品，精選台灣在地品牌Feeling18-18度C巧克力工房及世界甜點冠軍陳立喆所創立的無框架甜點店合作，推出7款巧克力系列甜點，皆選用頂級巧克力，展現低調奢華的質感。同時，全聯阪急麵包、Read Bread也推出多款巧克力風味的麵包還有人氣生吐司、生貝果。除了自家商品，即日起還同步推出世界巧克力大賞，集結世界各地經典巧克力，祭出全店巧克力第2件5折起優惠，喜愛巧克力的民眾絕對不能錯過。

We Sweet聖誕巧克力季自12月3日起至2022年1月6日登場，推出7款聯名新品，運用法國頂級精品巧克力法芙娜與比利時唯一公認的巧克力貝可拉為原料，其中2款是We Sweet與L.Z. DESSART無框架甜點聯名新品，包括「黑金變奏曲」由世界甜點冠軍陳立喆監製，選用純正比利時巧克力製作，香醇濃郁巧克力慕斯及焦糖烤布蕾為中心，帶出堅果風味的杏仁糖，酥脆口感，交互融合於嘴裡譜出巧克力變奏曲。「黑女巫肉桂可可」同樣由陳立喆監製，採用2款比利時巧克力融合，搭配醇厚軟潤的湯種巧克力蛋糕，最後抹上越南頂級肉桂，獨特風味吃一次就被圈粉。

另外，名店Feeling18與We Sweet聯名同步推出5款巧克力甜點，包括成熟大人味的「櫻桃黑森林波士頓」、擁有柔軟湯種麵包體的「可可莓果夾心包」、加入藍莓醬微酸甜口感的「巧克力藍莓慕斯」，還有大小朋友都愛的「巧克力布丁」、「日式巧克力泡芙」。活動期間購買We Sweet × Feeling18聯名商品，掃描發票QR Code至指定網站登記，還有機會抽南投星級飯店。

而全聯阪急麵包、Read Bread也同步加入巧克力季的活動，全聯阪急麵包推出3款限定商品，首推超罪惡「巧克力蛋糕麵包」，紮實雙口感一次滿足多重享受，少女風格的「草莓巧克力麵包」，還有特製脆皮外層的「巧克力大菠蘿」，均一價皆為30元，12月3日至12月16日限時嘗鮮價25元。而Read Bread持續經營生系列商品，特別推出「巧克力生吐司」與「榛果巧克力風味生貝果」，分別展現柔軟細緻、Q彈有嚼勁的多層次豐富口感。

同場加映，全聯也特別推出買咖啡免費送巧克力活動，讓消費者可以DIY自己的摩卡咖啡，12月6日起於平日購買OFF COFFEE任一款咖啡，就送瑞士蓮極醇系列體驗片；12月20日起平日購買OFF COFFEE任一款咖啡就送瑞士蓮Lindor夾餡巧克力、明治巧克力體驗片，送完為止。

全聯獨家限定的「瑞士三角帆布束口袋組」，經典Toblerone LOGO搭配時尚燙金造型束口袋，共有2款配色可收藏。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家限定的「瑞士三角帆布束口袋組」，經典Toblerone LOGO搭配時尚燙金造型束口袋，共有2款配色可收藏。圖／全聯福利中心提供
今年全聯集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與Read Bread推出一系列巧克力季新品。圖／全聯福利中心提供
今年全聯集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與Read Bread推出一系列巧克力季新品。圖／全聯福利中心提供

巧克力 麵包 甜點

延伸閱讀

全聯熱銷「天然系蘋果生薑洗髮精」真的好神？網友大讚：吃完火鍋頭髮竟然還是香的！

請支援打疫苗！全聯賣場「全力配合」設新冠疫苗接種站

團員確診後首發美照！Jennie「男友視角」床照曝光　胸前超深一條線引暴動

全聯驚見顧客站到冰櫃上只為了這件事 眾人怒：沒公德心

相關新聞

新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！

「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了...

耶誕腳步近！高雄畔霓虹派對明晚浪漫登場

時序進入12月後，各大百貨公司廣場矗立華麗聖誕樹，高雄耶誕市集明天登場囉！高市觀光局指出，愛河畔「霓虹派對-NEON P...

飯店早餐控看這！煙波早堂新季度再推兩大聯名鉅作

煙波集團近年推出品牌早餐企畫「煙波早堂」，主打蘊含故事性的在地化早餐，從當地具代表性食材烹飪詮釋、聯手必比登名店，到攜手...

家樂福年菜預購主打名店聯名 美食家評比推薦再享3重送

變種病毒威脅進逼，為外出吃年夜飯增添了隱憂。數據顯示冷凍年菜大約占年菜市場的60%，近年更追求「吃巧、健康、美觀、快速、...

巧克力控暴動啦！全聯巧克力季攜手Feeling18、世界甜點冠軍推新品

每年最令人期待的巧克力季又來了！今年全聯要讓巧克力控瘋狂，集結旗下甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包與Read Br...

江宏傑、雷艾美化身風格CP 巧戴TUDOR表克服恐懼敢突破

隨著心境的變化，人的氣質也常在潛移默化中蛻變。在「全明星運動會」表現搶眼的「桌球王子」江宏傑與「路跑女神」雷艾美（Emm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。