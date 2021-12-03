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新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！
「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了期間限定的圍巾，即將於今天上午11點準時於「食尚玩家官方網站」正式開賣，限量200條，售完不補。
26歲即踏上倫敦時裝週，備受國際媒體與產業界關注的國際知名服裝設計師詹朴，擅長以東方元素融合文學典故與奇幻想像，推出個人品牌APUJAN。APUJAN團隊曾為雲門舞集打造舞衣，與麥當勞、郭元益等品牌聯名，創作出許多膾炙人口的設計作品。
新北觀旅局長蔣志薇表示，今年新北歡樂耶誕城，特別找來APUJAN跨界合作，選用了深紅為底，打造出主題針織提花圍巾，呈現其獨特的風格：提花上，以APUJAN時裝系列「凝視鏡中之花」為主題延伸，像是雪花般的圖騰，搭配城市及翼手龍殘影等元素，訊號與雜訊的視覺，編織而成。這款獨家限定僅有200條的圍巾，12/3將於食尚玩家官網獨賣，想蒐集不一樣耶誕紀念品的朋友千萬不能錯過，絕對是今年耶誕交換禮物最有品味的送禮選擇。
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