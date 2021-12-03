新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！

「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了期間限定的圍巾，即將於今天上午11點準時於「食尚玩家官方網站」正式開賣，限量200條，售完不補。

26歲即踏上倫敦時裝週，備受國際媒體與產業界關注的國際知名服裝設計師詹朴，擅長以東方元素融合文學典故與奇幻想像，推出個人品牌APUJAN。APUJAN團隊曾為雲門舞集打造舞衣，與麥當勞、郭元益等品牌聯名，創作出許多膾炙人口的設計作品。