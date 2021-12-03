江宏傑、雷艾美化身風格CP 巧戴TUDOR表克服恐懼敢突破
隨著心境的變化，人的氣質也常在潛移默化中蛻變。在「全明星運動會」表現搶眼的「桌球王子」江宏傑與「路跑女神」雷艾美（Emmie Ries），近日不約而同戴上帝舵（TUDOR）腕表化身風格CP並接受本報專訪，兩人除大方分享近況、對自我的期許，江宏傑更透露了一款聖誕節最想犒賞自己的表款，展現獨到眼光。
在完成前兩季「全明星運動會」後，江宏傑對「領隊」的身份有了深刻體悟，並打算在未來實踐、展現更專業的自己；而日前完成攀岩的雷艾美則持續各種運動挑戰，儼然變身「挑戰系女神」，近日更將參與台北富邦馬拉松比賽，為自己的生命勇健開步。
面對艱辛的2021年，雷艾美認為，「唯有透過比賽或挑戰，才能讓自己面對最害怕的事物。」例如全明星運動會中她最害怕球類、但因為工作必須讓自己去熟悉，而面對恐懼後才發現：原來自己也可以超越難關，「一直有突破，將能看見不一樣的自己，這是很好玩的。」江宏傑也認為過往的生活只有桌球，現在從桌球來到新的演藝領域，不僅讓他想嘗試更多，也更想瞭解世界正在發生什麼事情。
而新的一年雷艾美也決定放慢腳步，並透露中午前不碰手機是新習慣，無論好好吃頓早餐、做瑜珈伸展，「只有沉澱、理解自己，才能更專注在突破。」江宏傑則分享自己每天晚上安頓完小孩後，無論玩手機遊戲、大啖宵夜美食，都是一段留給自己的專屬時光。
當提起手上的TUDOR Black Bay Ceramic腕表時，江宏傑表示他喜愛的腕表必須兼具精準跟機能性，由於該表款通過瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）的大師天文台認證，加上全黑造型也符合江宏傑對風格的「百搭」追求。至於假如聖誕節要挑選一只TUDOR犒賞自己？江宏傑意外點名同系列的18K黃金腕表，表款以黃金搭配綠的視覺，讓他驚呼「也太好看了吧！」表款並跳脫他以往對色彩的框架、風格強烈，「很適合自己現在想要挑戰（心情）、（也是）給自己的期許。」
而雷艾美戴上了相對秀氣、32毫米的Black Bay腕表，她表示原本對TUDOR的印象是比較親民、年輕的，也像現在的自己跟江宏傑，不斷嘗試、想在一個領域有所突破。她更讚美表款的提花織紋表帶配戴舒適，並具備150米防水性能。「我相信這只手表可以上高山、也可以下水150米，不會讓我有任何的擔憂、可以陪我完成很多事情。」她最後表示，近期還將挑戰海拔同樣3,000公尺以上的嘉明湖，至於會否在嘉明湖邊看到雷艾美與帝舵的帥氣身影？且讓人拭目以待了！
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