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跟上流行綠！Harry Styles男穿女裝搶先搭 Swarovski的耶誕新品顯貴氣
前些時英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，堪稱豔驚四座，而不論他的服裝、所配戴的Swarovski全系列首飾，都預示著綠色是當前最時髦的色彩，Swarovski也在今年的耶誕節，以綠色、金色的八角形禮盒為主，打造璀璨亮眼的耶誕禮盒，並推出延伸自Collection I的全新Collection II系列單品。
Harry Styles堪稱無性別時尚的代表，他所拍攝的雜誌畫報，以印花緊身套裝、粗織毛衣或浮誇的蓬裙做為造型，洋溢超現實的華麗風情，大膽、搶眼，搭配Swarovski Collection I與Collection II作品，巧妙點綴怪誕風。而他詮釋的Collection I系列以數學、幾何、科學等對稱圖像的表現為主，今年度延伸而出的Collection II則有Ｗonder Lab的實驗性質風味，淺黃、藍色、粉紅色等鮮明耀眼的色彩，表現出活潑繽紛的質感，也將宇宙、星辰融入日常穿戴，搭配立方結晶體結構的Curiosa系列、個性獨具的Chroma鉚釘單品，都讓配戴者恣意發揮造型的創意。
而為迎接歡樂的耶誕假期，Swarovski巨型禮物盒耶誕樹也成了醒目的裝飾，同時推出多樣裝飾包括雪人家族、耶誕精靈、麋鹿等，而每年都有推出的星形吊飾，今年則除了2021限定版之外，同時上市30周年紀念掛飾，以多面折射的水晶來表現耀眼的光芒。
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