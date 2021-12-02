跟上流行綠！Harry Styles男穿女裝搶先搭 Swarovski的耶誕新品顯貴氣

前些時英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，堪稱豔驚四座，而不論他的服裝、所配戴的Swarovski全系列首飾，都預示著綠色是當前最時髦的色彩，Swarovski也在今年的耶誕節，以綠色、金色的八角形禮盒為主，打造璀璨亮眼的耶誕禮盒，並推出延伸自Collection I的全新Collection II系列單品。

Harry Styles堪稱無性別時尚的代表，他所拍攝的雜誌畫報，以印花緊身套裝、粗織毛衣或浮誇的蓬裙做為造型，洋溢超現實的華麗風情，大膽、搶眼，搭配Swarovski Collection I與Collection II作品，巧妙點綴怪誕風。而他詮釋的Collection I系列以數學、幾何、科學等對稱圖像的表現為主，今年度延伸而出的Collection II則有Ｗonder Lab的實驗性質風味，淺黃、藍色、粉紅色等鮮明耀眼的色彩，表現出活潑繽紛的質感，也將宇宙、星辰融入日常穿戴，搭配立方結晶體結構的Curiosa系列、個性獨具的Chroma鉚釘單品，都讓配戴者恣意發揮造型的創意。