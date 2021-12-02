快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟上流行綠！Harry Styles男穿女裝搶先搭 Swarovski的耶誕新品顯貴氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Swarovski以金色、綠色表現耶誕系列的意象，也呼應綠色的流行。圖／取自IG、Swarovski提供
Swarovski以金色、綠色表現耶誕系列的意象，也呼應綠色的流行。圖／取自IG、Swarovski提供

前些時英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，堪稱豔驚四座，而不論他的服裝、所配戴的Swarovski全系列首飾，都預示著綠色是當前最時髦的色彩，Swarovski也在今年的耶誕節，以綠色、金色的八角形禮盒為主，打造璀璨亮眼的耶誕禮盒，並推出延伸自Collection I的全新Collection II系列單品。

Harry Styles堪稱無性別時尚的代表，他所拍攝的雜誌畫報，以印花緊身套裝、粗織毛衣或浮誇的蓬裙做為造型，洋溢超現實的華麗風情，大膽、搶眼，搭配Swarovski Collection I與Collection II作品，巧妙點綴怪誕風。而他詮釋的Collection I系列以數學、幾何、科學等對稱圖像的表現為主，今年度延伸而出的Collection II則有Ｗonder Lab的實驗性質風味，淺黃、藍色、粉紅色等鮮明耀眼的色彩，表現出活潑繽紛的質感，也將宇宙、星辰融入日常穿戴，搭配立方結晶體結構的Curiosa系列、個性獨具的Chroma鉚釘單品，都讓配戴者恣意發揮造型的創意。

而為迎接歡樂的耶誕假期，Swarovski巨型禮物盒耶誕樹也成了醒目的裝飾，同時推出多樣裝飾包括雪人家族、耶誕精靈、麋鹿等，而每年都有推出的星形吊飾，今年則除了2021限定版之外，同時上市30周年紀念掛飾，以多面折射的水晶來表現耀眼的光芒。

模特兒演繹Harmonia頸鍊32,900元、Harmonia鍊墜6,490元、Chroma大圈耳環10,900元，搭配Lucent夾式耳環3,490元、Dulcis戒指8,490元、Constella手鐲8,490元、Octea Lux Sport腕表18,900元。圖／Swarovski提供
模特兒演繹Harmonia頸鍊32,900元、Harmonia鍊墜6,490元、Chroma大圈耳環10,900元，搭配Lucent夾式耳環3,490元、Dulcis戒指8,490元、Constella手鐲8,490元、Octea Lux Sport腕表18,900元。圖／Swarovski提供
Swarovski Symbolic系列映襯在耶誕節的綠色、金色八角形禮盒之中。圖／Swarovski提供
Swarovski Symbolic系列映襯在耶誕節的綠色、金色八角形禮盒之中。圖／Swarovski提供
Harmonia頸鍊，32,900元。圖／Swarovski提供
Harmonia頸鍊，32,900元。圖／Swarovski提供
Dulcis Cocktail戒指，7,790元。圖／Swarovski提供
Dulcis Cocktail戒指，7,790元。圖／Swarovski提供
英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，即是搭配Swarovski項鍊、戒指、耳釦。圖／取自IG
英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，即是搭配Swarovski項鍊、戒指、耳釦。圖／取自IG
耶誕球掛飾，3,490元。圖／Swarovski提供
耶誕球掛飾，3,490元。圖／Swarovski提供
耶誕馴鹿，4,490元。圖／Swarovski提供
耶誕馴鹿，4,490元。圖／Swarovski提供
英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，即是搭配Swarovski項鍊、戒指、耳釦。圖／取自I
英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，即是搭配Swarovski項鍊、戒指、耳釦。圖／取自I
模特兒詮釋Swarovski Symbolic鍊墜3,790元、、Millenia項鍊18,900元、Symbolic手鐲3,790元、Magic手鍊3,790元，配戴Symbolic大圈耳環3,790元以及Vittore系列戒指。圖／Swarovski提供
模特兒詮釋Swarovski Symbolic鍊墜3,790元、、Millenia項鍊18,900元、Symbolic手鐲3,790元、Magic手鍊3,790元，配戴Symbolic大圈耳環3,790元以及Vittore系列戒指。圖／Swarovski提供

耶誕節

延伸閱讀

影／縮時帶你看基隆市政府薑餅屋 手寫明信片傳遞祝福

卡滋爆米花X跑跑薑餅人「耶誕戳戳樂」！3大驚喜在裡面

蕭邦璀璨鑽石迎耶誕 滑動每一個快樂的冬日時刻

想念歐洲的耶誕節嗎？用居家餐盤布置　用大餐來偽出國

相關新聞

蝦皮又出包？他曬訂單「近8千元除濕機只要64元」 官方出聲了

又出包？過去蝦皮購物曾因標錯價格引發風波，近日又有一名網友在網上分享「用不到百元買到一台價值近8千元的除濕機」，貼文曝光後...

跟上流行綠！Harry Styles男穿女裝搶先搭 Swarovski的耶誕新品顯貴氣

前些時英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，堪稱豔驚四座，而不論他的服裝、所配戴的Swarov...

低溫到買氣旺 遠東巨城週年慶首日來客數破12.8萬人

新竹遠東巨城購物中心Big City「10分感謝」週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億(含遠東SOGO百貨新...

抹茶芝麻燒麻糬、爆漿阿華田棉花糖！2款療癒甜品上市

隨著冬天的寒意越來越濃，各式暖心甜品也陸續登場。瑞士百年品牌「阿華田」全新推出「巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，在雪球棉花糖...

玩遍飯店各房型、1小時免80！小鹿文娛「買3千送3千」

號稱「翻玩旅宿空間專家」的小鹿文娛，在疫情期間仍逆勢投資，除了將旗下「路境行旅」客房改造成各種功能的主題房型，讓旅客在疫...

「500趴」明起一連3天！20組藝人、逾40家品牌齊聚101

鎖定質感族群的青年讀本「500輯」自2020年3月創刊以來，以靈活姿態進擊市場，包含實體論壇「500談」、職人工作坊「5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。