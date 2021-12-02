快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

低溫到買氣旺 遠東巨城週年慶首日來客數破12.8萬人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
遠東巨城週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億。圖/遠東巨城購物中心提供
遠東巨城週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億。圖/遠東巨城購物中心提供

新竹遠東巨城購物中心Big City「10分感謝」週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億(含遠東SOGO百貨新竹店)較去年同期成長3 %，總計首日來客數逾12.8萬人，消費者驚呼新竹人的日常「不是在巨城就是在前往巨城的路上」。

巨城指出，今年週年慶共120間超夯話題快閃及特賣會發威，全台美食名店、美妝保養、日系小家電、童裝聯合品牌整體業績較去年上揚。

低溫來襲則刺激冬被、保暖服飾、大衣外套熱銷，加上國旅持續發燒，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，戶外用品、服飾類業績較去年成長3成。

巨城指出，鑽戒珠寶配飾等精品受民眾青睞，在優惠滿額送購物金的加持下業績亦成長2成；年底買屋換屋宅經濟發威，成家所需的智能大型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，開店2小時集雅社已突破千萬業績。

值得一提的是，竹苗獨家「金色三麥」餐廳，在巨城特有舊金山街景下打造城市公園氛圍，同慶開幕首日全時段座無虛席，帶動整體餐飲業績成長近2成，週年慶首日客單較去年成長5 %。

巨城表示，週年慶開打業績表現亮眼，巨城APP數位服務功不可沒，滿額即可線上兌換回饋購物抵用券，消費者不用再大排長龍，隨買即贈、隨兌再買加速購物流程；此外，巨城「行動宅配」服務火力全開，超過萬件商品使用APP線上選購，同享館內優惠折扣之外，單櫃單筆滿額享免運再加贈電子購物券，一指輕鬆購便利送到家。

今年週年慶，吉祥物阿Mall將化身史上最多10項超實用來店禮，首日保溫袋兌換隨即超過3000份，每日限量的週年慶紀念版兒童T恤開店後搶兌一空大獲好評，接下來九波來店禮連續不間斷，天天有驚喜、天天有得換。

遠東巨城週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億。圖/遠東巨城購物中心提供
遠東巨城週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億。圖/遠東巨城購物中心提供

新竹 舊金山

延伸閱讀

時代力量爆新竹消防員被派掃馬路積砂 林智堅挨轟錯誤治理

明年房市主力放哪？愛山林董座祝文宇看好這一區

時代力量邱顯智籲新竹市府 應讓消防員勤務回歸救災本業

20組音樂團體 新竹東風音樂祭5日起開演

相關新聞

蝦皮又出包？他曬訂單「近8千元除濕機只要64元」 官方出聲了

又出包？過去蝦皮購物曾因標錯價格引發風波，近日又有一名網友在網上分享「用不到百元買到一台價值近8千元的除濕機」，貼文曝光後...

跟上流行綠！Harry Styles男穿女裝搶先搭 Swarovski的耶誕新品顯貴氣

前些時英國歌手Harry Styles身穿女裝登上《DAZED》雜誌，堪稱豔驚四座，而不論他的服裝、所配戴的Swarov...

低溫到買氣旺 遠東巨城週年慶首日來客數破12.8萬人

新竹遠東巨城購物中心Big City「10分感謝」週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億(含遠東SOGO百貨新...

抹茶芝麻燒麻糬、爆漿阿華田棉花糖！2款療癒甜品上市

隨著冬天的寒意越來越濃，各式暖心甜品也陸續登場。瑞士百年品牌「阿華田」全新推出「巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，在雪球棉花糖...

玩遍飯店各房型、1小時免80！小鹿文娛「買3千送3千」

號稱「翻玩旅宿空間專家」的小鹿文娛，在疫情期間仍逆勢投資，除了將旗下「路境行旅」客房改造成各種功能的主題房型，讓旅客在疫...

「500趴」明起一連3天！20組藝人、逾40家品牌齊聚101

鎖定質感族群的青年讀本「500輯」自2020年3月創刊以來，以靈活姿態進擊市場，包含實體論壇「500談」、職人工作坊「5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。