低溫到買氣旺 遠東巨城週年慶首日來客數破12.8萬人
新竹遠東巨城購物中心Big City「10分感謝」週年慶今登場，人氣買氣大爆發，首日業績4.53億(含遠東SOGO百貨新竹店)較去年同期成長3 %，總計首日來客數逾12.8萬人，消費者驚呼新竹人的日常「不是在巨城就是在前往巨城的路上」。
巨城指出，今年週年慶共120間超夯話題快閃及特賣會發威，全台美食名店、美妝保養、日系小家電、童裝聯合品牌整體業績較去年上揚。
低溫來襲則刺激冬被、保暖服飾、大衣外套熱銷，加上國旅持續發燒，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，戶外用品、服飾類業績較去年成長3成。
巨城指出，鑽戒珠寶配飾等精品受民眾青睞，在優惠滿額送購物金的加持下業績亦成長2成；年底買屋換屋宅經濟發威，成家所需的智能大型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，開店2小時集雅社已突破千萬業績。
值得一提的是，竹苗獨家「金色三麥」餐廳，在巨城特有舊金山街景下打造城市公園氛圍，同慶開幕首日全時段座無虛席，帶動整體餐飲業績成長近2成，週年慶首日客單較去年成長5 %。
巨城表示，週年慶開打業績表現亮眼，巨城APP數位服務功不可沒，滿額即可線上兌換回饋購物抵用券，消費者不用再大排長龍，隨買即贈、隨兌再買加速購物流程；此外，巨城「行動宅配」服務火力全開，超過萬件商品使用APP線上選購，同享館內優惠折扣之外，單櫃單筆滿額享免運再加贈電子購物券，一指輕鬆購便利送到家。
今年週年慶，吉祥物阿Mall將化身史上最多10項超實用來店禮，首日保溫袋兌換隨即超過3000份，每日限量的週年慶紀念版兒童T恤開店後搶兌一空大獲好評，接下來九波來店禮連續不間斷，天天有驚喜、天天有得換。
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