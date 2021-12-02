抹茶芝麻燒麻糬、爆漿阿華田棉花糖！2款療癒甜品上市

隨著冬天的寒意越來越濃，各式暖心甜品也陸續登場。瑞士百年品牌「阿華田」全新推出「巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，在雪球棉花糖裹入經典巧克力麥芽風味內餡，帶來會爆漿的香甜滋味。至於「Kenji健司」再度聯手日本百年製茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」打造「抹茶芝麻燒麻糬」，不僅可以搭配甜湯，還可加入火鍋內食用，更添寒意中的幸福感。

阿華田此次新推出的「巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，以厚實軟綿的大顆棉花糖作為主角，內餡則是加入阿華田經典的巧克力麥芽風味內餡，不僅可以直接品嚐，享受濃郁的滋味外，也可以在烤肉的時候，微微炙烤表面，就可以品嚐到轉為金黃的棉花糖外皮，以及巧克力內餡融化而出的爆漿口感。除此之外，還可以搭配烤吐司、蛋糕，或是加在阿華田飲品、熱咖啡上，增添風味變化。巧克力麥芽雪球濃心棉花糖自即日起於寶雅、大潤發開始販售，每袋89元。