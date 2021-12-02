玩遍飯店各房型、1小時免80！小鹿文娛「買3千送3千」

號稱「翻玩旅宿空間專家」的小鹿文娛，在疫情期間仍逆勢投資，除了將旗下「路境行旅」客房改造成各種功能的主題房型，讓旅客在疫情嚴峻時，有專屬空間辦公、健身、玩直播、甚至商談招待外，還進一步推出面額100元的主題票券，以「分時度假」的新概念、憑券暢玩所有房型！

小鹿文娛的改裝創意，屢創話題。去年先是將旗下「路徒行旅」打造成隱匿於台北西區的大人遊樂場，旅宿空間經過重新改造，推出密室逃脫、城市野餐露臺，大獲好評；今年則將「路境行旅」客房改造成各種功能主題房型。

這些主題房型，各有功能與創意，可以在旅館辦公、健身、玩直播，甚至還有商務會所可以商談招待。小鹿文娛另外瞄準國旅需求，推出電玩房、啤酒房、監獄主題房，甚至有獨立 KTV包廂， 未來還計畫推出繪畫、零食等兒童主題房型。

隨著各樣主題房型出爐，小鹿文娛再推單張面額100元的主題票券，只要憑票就能暢玩所有主題房型，打破一般人對旅館只能住宿的既定印象，增加下榻旅館時的無限想像。

主題票券可以使用在因應首波疫情推出辦公專用的「好好辦公房」、健身教練或學員專用的「好好健身房」、才藝與家教老師等教學互動專用的「多功能視訊直播房」、主打大空間可以讓小孩輕鬆放電的「親子安心遊戲區」，以及商談、招待及聚會等多用途的「多功能商務連結會所」。

其中，以好好辦公房最為熱門，預約者多半是通勤族、業務員、自由工作者、作家等，房間內包含桌椅、床組、基礎辦公文具、傳真列印無線有線網路，使用5個小時500元，如果購買票券使用，換算下來1小時不到80元，CP值相當高。

此外，攜手台哥大旗下串流音樂平台 MyMusic，合作推出的「夢幻微醺啤酒房」，主打聽音樂、玩飛鏢、喝啤酒、醉了直接睡的玩樂體驗，引起網友共鳴，吸引年輕族群及網紅入住體驗。之後再推房內設有賽車椅的「電玩房」、可以角色扮演的「監獄主題房」，以及配有七彩霓虹燈與鋼管舞台的「小鹿唱吧KTV」包廂，一樣都能透過主題票券使用。

主題票券購買方案推出「買3,000送3,000」玩家級超值優惠方案，以及「買1,000送300」初體驗期間限定方案。

路境行旅

地址：台北市中正區重慶南路一段86號

電話：02-2389-9595

主題票券方案內容：

買3,000送3,000方案：凡單次購買30張「路境行旅主題票券」即贈14張總價值3,000之優惠券。

買1,000送300方案：凡單次購買10張「路境行旅主題票券」即贈3張總價值300之優惠券。

購票連結：https://pse.is/3r5fa3