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「500趴」明起一連3天！20組藝人、逾40家品牌齊聚101

聯合報 / 記者楊偉成顏甫珉／台北即時報導
瘦子E.SO將為本周五舉辦的500趴，擔任開場演出嘉賓。圖／本色音樂提供
瘦子E.SO將為本周五舉辦的500趴，擔任開場演出嘉賓。圖／本色音樂提供

鎖定質感族群的青年讀本「500輯」自2020年3月創刊以來，以靈活姿態進擊市場，包含實體論壇「500談」、職人工作坊「500fu」、期間限定店「500案內所」，以及甫落幕的原創美食評鑑「500盤」。而在去年秋天單日吸引五萬人次參與的策展式音樂戶外派對市集「500趴」，今年再度登場，將於明天起，12月3至5日，於台北101水舞廣場與信義路廣場，以天數更長、場地更大的方式舉辦第二屆500趴。

延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」的關鍵基因，當台灣民眾經歷風起雲湧的一年，再次在全民齊心下迎接趨緩的疫情，2021年的「500趴」，以「Better Me Better Life」召喚更好的自己、更好的生活。在疫情之下平淡得來不易，那美好自然更必須好好珍惜。

500趴持續透過音樂交流調合世代，本屆演出卡司更是極具分量。當紅男神瘦子E.SO將於明晚19點30分為音樂舞台揭開序幕，緊接著有PChome 24h購物帶來精彩節目「理想生活的奇幻旅程」，當日壓軸為甫獲得金馬獎最佳原創電影歌曲、也是金曲歌后的艾怡良獻唱。

周六、周日兩天還將有引領新台式搖滾的樂團茄子蛋、每場個唱均火速秒殺的樂團告五人，及同樣要發行新作的「三金收割機」盧廣仲。二天二夜活動將集結超過廿組音樂人接力演唱，多元音樂類型和舞台魅力勢必震撼現場。

在信義路舞台，500趴與「台北插畫藝術節」合作，延續著「500輯」封面均與台灣插畫家合作，3天將有超過7位插畫家似顏繪活動，及不插電演唱會，有新生代歌手鄭心慈、張懷顥等人開唱。

另一重點為餐飲體驗，由名廚江振誠領軍的「RAW」今年將二度出攤，以在疫情之下渴望的環遊世界為靈感，創作出以各國野餐小食為主題、包含來自日美英西台料理文化的五大經典「Party Food」，僅於12月4、5日提供，勢必重現去年的排隊盛況。

由上善人文基金會董事長詹宏志作為靈魂人物的「中央書局週三讀書會」，在今年以閱讀經典為核心，詹宏志將以行動書車和所有讀者交會，並與作家詹偉雄及李明璁，將於周六中午12點，於水舞廣場舞台舉辦「週三讀書會－戶外開講」講座活動。

台灣葡萄酒權威林裕森，催生「喝 自然」計畫，以「發酵。再生」理念發想，策畫三個不同主題實驗，也讓不少人心動。

此次500趴的出攤品牌，一字排開非常華麗，包括有4位烘焙、果醬、甜點的世界冠軍，六大微醺品牌、三家星級飯店，異國美食、咖啡甜點、超人氣美食、質感潮流選品、插畫家精選等超過40家現身，絕對是年底最值得參與的戶外派對。

500趴2021，101信義路廣場舞台時間表。圖／500輯提供
500趴2021，101信義路廣場舞台時間表。圖／500輯提供
盧廣仲將是本次500趴的壓軸演出來賓。圖／添翼創越提供
盧廣仲將是本次500趴的壓軸演出來賓。圖／添翼創越提供
500趴2021，101水舞廣場舞台表演時間表。圖／500輯提供
500趴2021，101水舞廣場舞台表演時間表。圖／500輯提供
500趴2021，101信義路廣場攤位圖。圖／500輯提供
500趴2021，101信義路廣場攤位圖。圖／500輯提供
RAW二度參與500趴獨家出攤，主廚江振誠呼應本店新菜單「World Tour III」，打造戶外版本五大城市Party Food組合。本報系資料照片
RAW二度參與500趴獨家出攤，主廚江振誠呼應本店新菜單「World Tour III」，打造戶外版本五大城市Party Food組合。本報系資料照片
詹宏志與中央書局合作的行動書車模擬圖。圖／中央書局提供
詹宏志與中央書局合作的行動書車模擬圖。圖／中央書局提供
500趴2021，101水舞廣場攤位圖。圖／500輯提供
500趴2021，101水舞廣場攤位圖。圖／500輯提供

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