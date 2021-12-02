金馬影帝張震賞卡地亞珠寶「養眼睛」曾之喬愛擬真鱷魚

2021卡地亞年度頂級珠寶暨腕表展以「Une journée avec Cartier」（A Day with Cartier）為主軸，共有250餘件、總價值逾新台幣23億元的頂級作品登台，包括首次抵台近30件全球獨一珍品及品牌今年甫於巴黎發表的新作SIXIÈME SENS系列。新科金馬影帝張震、品牌好友曾之喬都特地出席看展。身為全球品牌形象大使的張震笑說，看美麗的珠寶是「養眼睛的時間，機會難得。」

與卡地亞合作7年多來，張震印象最深刻的是品牌50、60年代的作品，「工藝技術講求低調的美感，對於整體造型的重視更勝於寶石本身，我覺得可能跟自己的生命比較貼近。」行事風格也很低調的他，透露自己收藏的卡地亞作品中最喜歡的就是神秘鐘。而卡地亞各種珠寶的創作，他認為美洲豹是最容易理解的，「耀眼、慵懶、各種姿態都有，」連一項只喜歡簡約的張震，在看展的時候都忍不住要求試戴了其中一枚環繞40.35克拉凸圓形藍寶石的美洲豹鑽戒，「完整全身豹的設計比較少見，簡單又有重點。」

婚戒選擇了卡地亞的女星曾之喬，則表示自己對於這次首度亮相的鱷魚造型項鍊非常驚艷，「我很佩服卡地亞可以把很多動物的紋路和姿態轉換成栩栩如生的珠寶形式，很不容易，」她聽說鱷魚珠寶的創作最早源自於墨西哥女星帶自己的鱷魚寵物去給卡地亞訂製，笑說自己的貴賓狗可能不太適合，但喜愛植物，尤其綠葉更勝於花朵的她，也表示自己對綠色的寶石情有獨鍾，認為綠色「大方、堅強、同時又冷靜。」

展覽現場以珠寶作品本身的氛圍規劃為三個展區以及鐘表展區。「漣漪效應」展區以水池彰顯寶石本身的光影，包括鑽石、大克拉的寶石等，透過創作呈現珠寶的本質，包括全場單價最高的一顆2.75克拉矩形切割艷彩紫粉色鑽石（Fancy vivid purple-pink）鑽戒，價值逾2.5億元台幣。此區代表作品EVANESCENCE項鍊採不對稱設計，幾乎看不見金屬框架，以古歐式切割的鑽石散發的明亮火光，對比天然珍珠虹彩柔和光澤的調和，創造出水珠閃爍的瀑布水流。

接著「繁茂自然」展區，則展出各種深具代表性的卡地亞設計珠寶，包括辨識度最高的「水果錦囊」（Tutti Frutti）珠寶，薈萃雕刻紅寶石、藍寶石、祖母綠，新作UDYANA項鍊鑲嵌兩顆共重90.92克拉的莫三比克紅寶石，還可變化多種配戴方式。首度來台的SIXIÈME SENS系列TIGRE SEREIN長項鍊香水瓶，延續品牌傳統的珠寶設計賦予新意：一隻身形優雅、蜷曲著尾巴的老虎棲坐於雕刻摩根石雕刻上，翻開原來中間挖空的摩根石可裝填香水。