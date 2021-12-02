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蝦皮又出包？他曬訂單「近8千元除濕機只要64元」 官方出聲了

聯合新聞網 / 綜合報導
近日又有網友發現蝦皮疑似標錯價，要價近8千元的除濕機竟只要64元。示意圖／聯合報系資料照（記者邱德祥攝影）
近日又有網友發現蝦皮疑似標錯價，要價近8千元的除濕機竟只要64元。示意圖／聯合報系資料照（記者邱德祥攝影）

又出包？過去蝦皮購物曾因標錯價格引發風波，近日又有一名網友在網上分享「用不到百元買到一台價值近8千元的除濕機」，貼文曝光後引來網友朝聖。

1日凌晨，一名網友透過Dcard發文，趁著優惠活動想用85折券買台除濕機，但比價結果都是4位數價位的商品，沒想到卻突然發現2位數的除濕機「只要64元」。原PO心裡納悶「是不是詐騙？點進去看0.1折？還是1折？有點忘了」，但名稱確認是「蝦皮商城」，更花了2分鐘來回確定商品名稱，怕是買到除濕機的零件而不是除濕機本人。

近日又有網友發現蝦皮疑似標錯價，要價近8千元的除濕機竟只要64元。圖擷取自貼文
近日又有網友發現蝦皮疑似標錯價，要價近8千元的除濕機竟只要64元。圖擷取自貼文

最後確認是除濕機後，原PO點進結帳畫面還是64元，不禁懷疑是不是標錯價，「腦海也一直浮出小編標錯價錢，最後不出貨的新聞，好吧下單看看，反正才不到100元」。事隔一天，原PO更新訂單現況，確認訂單沒有被官方取消，也沒有收到退款或其他補助。貼文引來其他網友朝聖，紛紛留言「爽耶！撿到便宜」、「比運費還便宜」、「好期待開箱文！」、「吸一點運氣，我等等先去買樂透」。

不過，留言區釣出一位同樣在「蝦皮商城」買到超低價的網友回覆，雖然成功訂購，但不久後卻收到蝦皮官方的「蝦皮直送標價錯誤補償方案說明」信件，內容指出因部分蝦皮直送商品發生標價錯誤，訂單確定不成立，已訂購商品的消費者將進行全額退款。另一名網友也透露「好像修正了，我剛放入購物車使用全部可折抵券，還是顯示價格7千多」。

標錯價是否該出貨？以過去蝦皮發生「肯德基蛋塔禮盒即享券只要35元」標錯價事件為例，北市主任消保官楊麗萍曾指出，蝦皮購物該次交易契約已完成，業者理應照價格出貨。

近日又有網友發現蝦皮疑似標錯價，要價近8千元的除濕機竟只要64元。圖擷取自貼文
近日又有網友發現蝦皮疑似標錯價，要價近8千元的除濕機竟只要64元。圖擷取自貼文

Dcard 蝦皮購物

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