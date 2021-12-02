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卡滋爆米花X跑跑薑餅人「耶誕戳戳樂」！3大驚喜在裡面

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「卡滋爆米花繽紛趣味禮盒」12/3起於全台全家便利商店獨賣上市。圖／卡滋爆米花提供
「卡滋爆米花繽紛趣味禮盒」12/3起於全台全家便利商店獨賣上市。圖／卡滋爆米花提供

耶誕腳步越來越近，各樣創意好禮也出爐。台灣超人氣爆米花品牌「卡滋爆米花」聯手知名跑酷遊戲「跑跑薑餅人」推出「卡滋爆米花繽紛趣味禮盒」，外盒設計成充滿童趣回憶的「戳戳樂」形式，除內含10種口味爆米花，還有神秘版耶誕節限定口味，以及薑餅人王國遊戲限量虛寶、神祕小禮等3大驚喜。

「卡滋爆米花繽紛趣味禮盒」12/3起於全台全家便利商店獨賣上市，通路限定價199元(定價259元)。

15格戳戳樂，絕對能為耶誕帶來聚會樂趣。紅色外盒超搶眼，透過15格戳戳樂也可以規劃出多樣的玩法，如吃到節慶限定口味者、可以免費吃耶誕餐。此外，禮盒也隱藏3大驚喜，包括滿足耶誕限定版的神祕口味，「薑餅人王國」限量遊戲虛寶也在盒中，盒內還放入可愛到會讓人失心瘋的品牌客製神秘驚喜小禮物，只送不賣、絕無僅有。

相關資訊可查卡滋官網：https://www.popsmile.com.tw

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