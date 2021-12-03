唱歌集金獎佳作！嗨唱大齡女子心聲 倪安東稱「喜歡排練」

邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，不容錯過。圖／故事工廠提供

《我家大姊０空窗》由唱歌集詹喆君領軍，聯手故事工廠、聯合數位文創，邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，演出音樂劇才女王悅甄編創之作，能唱能演的五人讓輪廓鮮明的角色們躍然於舞台上，喜劇節奏掌握絕佳，時而搞笑時而真情流露，精緻的舞台音樂、戲劇情感，12月18日在高雄至德堂、12月25日到26日在臺中國家歌劇院中劇院，推薦大家在聖誕氛圍濃厚的季節一起進到劇場觀賞。

主角大姊是時尚都會熟齡女子，經由「發現初次見面的妹夫竟是自己前男友」為開端，過程當中如同剝洋蔥般一層又一層，將大姊不為人知的過去一一剝開；同時妹妹的婚禮也持續進行準備，故事線雙軌並進。席間笑料不斷，歌曲更充滿強大的感染力。觀賞過2019年版本的觀眾回饋，演員們唱唸之間咬字清晰，觀看此齣音樂劇完全不需字幕輔助，非常驚喜。

此次演出版本加入兩位超強生力軍，不僅演出精彩，排練場更是熱鬧不斷。飾演未婚夫的倪安東不諳中文，劇中卻有大量和女主角爭吵的片段；編劇便配合演員特色將角色改成習慣「中、英文用語穿插」的ABC，更大飆英語雙關諷刺意外巧遇的前女友。倪安東感性說到，疫情爆發以來休息了一段時間，可以接到這麼精緻可愛的作品非常開心，而且是他最喜歡的音樂劇表演，他說「我很喜歡排練，喜歡待在排練場，大家一起溝通角色、解決問題的感覺」，新演員周家寬則是近日非常受歡迎的音樂劇新血，長相帥氣且歌聲好聽，演技更是精彩，毒舌吐槽劇中的姊姊們毫不嘴軟留情。

編劇王悅甄傾力打造《我家大姊0空窗》，短短90分鐘就有15首歌曲，且無中場休息，演員都在小小的婚禮房中靜觀其變，除了首演版深受劇迷們喜愛、並琅琅上口的歌曲《愛情的墳墓》、《過去的誓詞》等，更新增了呈現女性遭遇不平等待遇時，害怕被來電問候以及描述內心焦灼的歌曲《電話》等新歌，大刀闊斧且絲毫不留戀舊作，「即使看過首演的觀眾朋友，也會在這次加演中看見不一樣的東西！」新寫的歌曲當中，更有許多貼切演員的真實情緒與感受，數度讓演員在排練場中哽咽，更相信動人的旋律絕對能再次感動觀眾。

唱歌集團長詹喆君感性表示，身為長女就是有很多「死個性」－不服輸、不喊累，總是覺得保護弟妹是自己的責任，但同時也會在劇中發現，如果劇中人當時沒有刻意隱忍，選擇遠走家鄉，許多事就不會變成遺憾終至難以挽回；製作人詹喆雅更表示，本劇著重刻劃家庭情感，無論你現在身處哪一個階段，是男是女，家中排行第幾，都會在這個故事中看到自己的影子。