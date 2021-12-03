快訊

南非代表處2人確診 羅一鈞：很大機率是Omicron

古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

唱歌集金獎佳作！嗨唱大齡女子心聲 倪安東稱「喜歡排練」

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「我家大姊0空窗」很適合在聖誕氛圍濃厚的季節一起進到劇場觀賞。圖／故事工廠提供
「我家大姊0空窗」很適合在聖誕氛圍濃厚的季節一起進到劇場觀賞。圖／故事工廠提供

邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，不容錯過。圖／故事工廠提供
邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，不容錯過。圖／故事工廠提供

《我家大姊０空窗》由唱歌集詹喆君領軍，聯手故事工廠、聯合數位文創，邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，演出音樂劇才女王悅甄編創之作，能唱能演的五人讓輪廓鮮明的角色們躍然於舞台上，喜劇節奏掌握絕佳，時而搞笑時而真情流露，精緻的舞台音樂、戲劇情感，12月18日在高雄至德堂、12月25日到26日在臺中國家歌劇院中劇院，推薦大家在聖誕氛圍濃厚的季節一起進到劇場觀賞。

主角大姊是時尚都會熟齡女子，經由「發現初次見面的妹夫竟是自己前男友」為開端，過程當中如同剝洋蔥般一層又一層，將大姊不為人知的過去一一剝開；同時妹妹的婚禮也持續進行準備，故事線雙軌並進。席間笑料不斷，歌曲更充滿強大的感染力。觀賞過2019年版本的觀眾回饋，演員們唱唸之間咬字清晰，觀看此齣音樂劇完全不需字幕輔助，非常驚喜。

此次演出版本加入兩位超強生力軍，不僅演出精彩，排練場更是熱鬧不斷。飾演未婚夫的倪安東不諳中文，劇中卻有大量和女主角爭吵的片段；編劇便配合演員特色將角色改成習慣「中、英文用語穿插」的ABC，更大飆英語雙關諷刺意外巧遇的前女友。倪安東感性說到，疫情爆發以來休息了一段時間，可以接到這麼精緻可愛的作品非常開心，而且是他最喜歡的音樂劇表演，他說「我很喜歡排練，喜歡待在排練場，大家一起溝通角色、解決問題的感覺」，新演員周家寬則是近日非常受歡迎的音樂劇新血，長相帥氣且歌聲好聽，演技更是精彩，毒舌吐槽劇中的姊姊們毫不嘴軟留情。

編劇王悅甄傾力打造《我家大姊0空窗》，短短90分鐘就有15首歌曲，且無中場休息，演員都在小小的婚禮房中靜觀其變，除了首演版深受劇迷們喜愛、並琅琅上口的歌曲《愛情的墳墓》、《過去的誓詞》等，更新增了呈現女性遭遇不平等待遇時，害怕被來電問候以及描述內心焦灼的歌曲《電話》等新歌，大刀闊斧且絲毫不留戀舊作，「即使看過首演的觀眾朋友，也會在這次加演中看見不一樣的東西！」新寫的歌曲當中，更有許多貼切演員的真實情緒與感受，數度讓演員在排練場中哽咽，更相信動人的旋律絕對能再次感動觀眾。

唱歌集團長詹喆君感性表示，身為長女就是有很多「死個性」－不服輸、不喊累，總是覺得保護弟妹是自己的責任，但同時也會在劇中發現，如果劇中人當時沒有刻意隱忍，選擇遠走家鄉，許多事就不會變成遺憾終至難以挽回；製作人詹喆雅更表示，本劇著重刻劃家庭情感，無論你現在身處哪一個階段，是男是女，家中排行第幾，都會在這個故事中看到自己的影子。

劇中，由蔡恩霖飾演的新秘－阿幹從頭到尾旁觀這家人的歡喜悲憂、以及打鬧互嗆，更見證姊妹在婚禮前夕上演新娘大作戰，看似不停搗亂實則推動劇情，使劇中角色更正視問題面對自己的心，許多搞笑的橋段及情節，透過花絮影片釋出後，更是讓許多婚禮從業人員紛紛留言爆料：「我遇過更扯的」、「婚禮現場看一家人吵架、還要當和事佬，真的超尬的！」、「姊妹搶男人不夠看，還有嫁不到就把情敵婚紗燒了的。」讓無論是已婚人士或是單身男女，都會從中感受到，這齣悲喜音樂劇帶來不同反響的後座力。《我家大姊0空窗》北中南盛大巡演，演出門票現正在Tixfun熱賣中。

音樂劇 婚禮

延伸閱讀

K-POP王者是他們不意外！Spotify公布2021年「全球播放量最高」韓流歌曲　你家愛豆上榜了嗎？

光良慘被霸凌 男星「出櫃」竟爆哭！

李安電影《飲食男女》改編音樂劇搬上衛武營國家藝術文化中心

「鐘樓怪人」音樂劇振興活動88折到12月12日！

相關新聞

張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

關注時尚潮流的粉絲注意，又有新的時尚品牌推出新的Line貼圖囉！為歡慶FENDI TAIWAN官方Line帳號正式上線，...

新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！

「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了...

500趴2021／「7-11加減新生活永續趴」愛心捐款喝咖啡

由鎖定質感族群的青年讀本《500輯》舉辦的「500趴2021」，以「Better Me Better Life」召喚更好...

美臀輕鬆練 日本前女足國手監製神器

由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，不需任何支撐就可原地鍛練大腿肌、或者搭配椅子、牆壁就可以針對臀部肌肉施力，訓練肌耐力，並且機身美型、好收納，讓更多追劇、滑手機族群獲得緊緻線條的動力，尤其家中喜歡飯後搭配八點檔的媽媽族群、或是即將進入過年時節，大啖美食之餘，也能輕鬆鍛鍊，精神放鬆的同時肌肉不鬆弛。

永恆慕夏特展12月登場 刷中信卡享優惠

由聯合數位文創主辦的國際級大展「永恆慕夏-線條的魔術」特展，在藝術迷的殷切期盼下12月18日即將迎來開展，本次巡迴是睽違十年再次來台的慕夏主題展，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品。此次特展除了推出許多精美周邊商品外，中信卡友購票還享有特別優惠。

唱歌集金獎佳作！嗨唱大齡女子心聲 倪安東稱「喜歡排練」

《我家大姊０空窗》由唱歌集詹喆君領軍，聯手故事工廠、聯合數位文創，邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，演出音樂劇才女王悅甄編創之作，能唱能演的五人讓輪廓鮮明的角色們躍然於舞台上，喜劇節奏掌握絕佳，時而搞笑時而真情流露，精緻的舞台音樂、戲劇情感，12月18日在高雄至德堂、12月25日到26日在臺中國家歌劇院中劇院，推薦大家在聖誕氛圍濃厚的季節一起進到劇場觀賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。