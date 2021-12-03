永恆慕夏特展12月登場 刷中信卡享優惠

由聯合數位文創主辦的國際級大展「永恆慕夏-線條的魔術」特展，在藝術迷的殷切期盼下12月18日即將迎來開展，本次巡迴是睽違十年再次來台的慕夏主題展，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品。此次特展除了推出許多精美周邊商品外，中信卡友購票還享有特別優惠。

捷克國寶藝術家「慕夏」為20世紀新藝術運動的代表人物之一，其擅長運用細膩的植物線條曲線結合於人體描繪而豎立了獨特的「慕夏風格」，也對後世的設計藝術產生相當深遠的影響。慕夏經典畫作睽違十年再度登台，不同的是，這次展覽主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程，與對「現代」與「後現代」藝術的影響力。

此次特展共有五個展區，從慕夏風格的靈感泉源、慕夏的繪畫技巧與美學、「慕夏風格」的藝術語言至慕夏風格於新藝術運動的榮耀再現，並由西向東影響了日本、台灣的動漫文化，依循著脈絡帶領大家跨越時空一探風靡世界的慕夏風格之美！