快訊

南非代表處2人確診 羅一鈞：很大機率是Omicron

古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

永恆慕夏特展12月登場 刷中信卡享優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
今年最大國際級藝術展「永恆慕夏-線條的魔術」特展12月18日開展。圖 / 聯合數位文創提供
今年最大國際級藝術展「永恆慕夏-線條的魔術」特展12月18日開展。圖 / 聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦的國際級大展「永恆慕夏-線條的魔術」特展，在藝術迷的殷切期盼下12月18日即將迎來開展，本次巡迴是睽違十年再次來台的慕夏主題展，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品。此次特展除了推出許多精美周邊商品外，中信卡友購票還享有特別優惠。

捷克國寶藝術家「慕夏」為20世紀新藝術運動的代表人物之一，其擅長運用細膩的植物線條曲線結合於人體描繪而豎立了獨特的「慕夏風格」，也對後世的設計藝術產生相當深遠的影響。慕夏經典畫作睽違十年再度登台，不同的是，這次展覽主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程，與對「現代」與「後現代」藝術的影響力。

此次特展共有五個展區，從慕夏風格的靈感泉源、慕夏的繪畫技巧與美學、「慕夏風格」的藝術語言至慕夏風格於新藝術運動的榮耀再現，並由西向東影響了日本、台灣的動漫文化，依循著脈絡帶領大家跨越時空一探風靡世界的慕夏風格之美！

主要贊助單位中國信託商業銀行支持優質藝文展覽，除於預售期間於udn售票網刷中信卡購買全票享定價95折優惠外，開展後刷中信卡（含簽帳金融卡、不含中信AE卡）購買全票，於展覽現場享優惠價300元、udn售票網享優惠價315元！今年冬天最不可錯過的藝術饗宴「永恆慕夏特展」，更多活動詳請見展覽官方網站

中信 藝術家

延伸閱讀

與環境共好！「職人帶路 田野走讀」環遊大地藝術 體驗原住民生活

就像住進美術館！京都鴨川「藝術型飯店」　31間主題房超吸睛

黛妃包超時髦！Lady Dior限量款 12位藝術家精湛創作

木下靜涯淡水舊居重見天日 旅學堂要帶民眾細細走讀

相關新聞

張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

關注時尚潮流的粉絲注意，又有新的時尚品牌推出新的Line貼圖囉！為歡慶FENDI TAIWAN官方Line帳號正式上線，...

新北耶誕城今晚開城 期間限定圍巾限量200條11點開賣！

「2021新北歡樂耶誕城」將在今晚開城。新北市觀旅局表示，今年邀請國際設計師詹朴同名品牌APUJAN，為今年耶誕城設計了...

500趴2021／「7-11加減新生活永續趴」愛心捐款喝咖啡

由鎖定質感族群的青年讀本《500輯》舉辦的「500趴2021」，以「Better Me Better Life」召喚更好...

美臀輕鬆練 日本前女足國手監製神器

由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，不需任何支撐就可原地鍛練大腿肌、或者搭配椅子、牆壁就可以針對臀部肌肉施力，訓練肌耐力，並且機身美型、好收納，讓更多追劇、滑手機族群獲得緊緻線條的動力，尤其家中喜歡飯後搭配八點檔的媽媽族群、或是即將進入過年時節，大啖美食之餘，也能輕鬆鍛鍊，精神放鬆的同時肌肉不鬆弛。

永恆慕夏特展12月登場 刷中信卡享優惠

由聯合數位文創主辦的國際級大展「永恆慕夏-線條的魔術」特展，在藝術迷的殷切期盼下12月18日即將迎來開展，本次巡迴是睽違十年再次來台的慕夏主題展，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品。此次特展除了推出許多精美周邊商品外，中信卡友購票還享有特別優惠。

唱歌集金獎佳作！嗨唱大齡女子心聲 倪安東稱「喜歡排練」

《我家大姊０空窗》由唱歌集詹喆君領軍，聯手故事工廠、聯合數位文創，邀請超人氣情歌王子倪安東、亮眼音樂劇演員周家寬、蔡恩霖、鄭雅之強勢合體登台，演出音樂劇才女王悅甄編創之作，能唱能演的五人讓輪廓鮮明的角色們躍然於舞台上，喜劇節奏掌握絕佳，時而搞笑時而真情流露，精緻的舞台音樂、戲劇情感，12月18日在高雄至德堂、12月25日到26日在臺中國家歌劇院中劇院，推薦大家在聖誕氛圍濃厚的季節一起進到劇場觀賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。