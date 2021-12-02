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MIKIMOTO Japanese Sense of Beauty珠寶體現大和美學

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊，1,540萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊，1,540萬元。圖／MIKIMOTO提供

全球頂尖著珠寶品牌多源自歐洲，來自日本的MIKIMOTO，以日本春夏秋冬四季流轉的詩意美景和獨特的美學視角，創作出全新頂級珠寶The Japanese Sense of Beauty系列，並將於12月3日起至6日止獨家於台北101頂級珠寶旗艦店中展出，是為海外巡迴的首站，共有22件全新刻畫日本傳統文化藝術與自然美景的作品。

○●「襲の色目」傳統大和配色美學○●

生長於四季分明的島國，日本的文化藝術與大自然遞嬗息息相關，生活即是與自然和諧相處。無論是庭園的景致、圖騰與宗教觀等，都能感受到自然的影響。以這次展出的4款四季戒指為例，配色都採用日本平安時代宮廷和貴族服飾的「襲（かさね）の色目」色彩概念，以特定色彩的堆疊，濃縮了日本的春、夏、秋、冬四季風貌：春之桃花戒指，雕刻粉色珊瑚為輕柔立體花瓣，配上鮮綠色嫩葉，是傳統的「桃の襲」；品牌首度雕刻紫羅蘭翡翠作為花瓣的夏之錦葵花戒指，則以「葵の襲」淡藍色和淡紫色描繪夏天可愛的錦葵花。4款戒指個精挑4種不同的珍珠來彰顯季節的特色。

以平安時代日本和服為主題的「十二單衣造型夏之胸針」在彩色寶石的搭配上也體現了既定遵循的色譜。傳統十二單衣在夏季以清新的綠色為主色調，MIKIMOTO選用綠色碧璽和石榴石，透過黃金與白金的細緻金工創造出多層織物的樣貌與花紋：鏤空的結構可透視層次、寶石有的爪鑲引入光線、有的包鑲裝飾珠邊，並織入花菱等日本傳統圖樣，呈獻極具古典色彩美的層次變化。

○●傳統圖騰的珠寶演繹○●

這次高級珠寶鑑賞的一大特色就是以珠寶工藝詮釋的傳統圖騰。單價最高的青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊，就是以飛鳥時代從波斯傳入日本的「青海波紋」（Seigaiha）為主要設計元素，將無限蔓延的波浪圖騰倒置，從頸部遊彩如水般流麗的蛋白石往下層次延伸：鑽石、帕拉伊巴碧璽、珍珠母貝… 珍珠則以精湛的串珠工藝編織、柔軟如布。

這種精選大珍珠層厚度、光澤、形狀和皮光淨度一致的珍珠，編織成大片布料的串珠工藝，是MIKIMOTO最擅長的，也可見於另一件「領巾造型長珍珠套索式項鍊」。鑑賞重點在於此次錯落織入以裝飾滾珠鑲邊的鑽石創作出的花菱（Hanabishi）這個日本傳統圖騰，整體作品如絲綢般的柔軟服貼。

「江戶切子造型鍊墜與耳環」則是受日本傳統工藝—江戶切子玻璃器皿複雜圖騰啟發，創作出猶如寶石萬花筒的圖騰。MIKIMOTO以金手勾勒出如盆狀蜿蜒的弧形底座，黑銠k金上鑲滿漸層色調的多切面藍寶石，馬眼形切割鑽石組成的江戶切子圖案猶如漂浮於上，層次精妙。而長鏈上的鑽石更點綴以日本傳統紋樣中如圓形錢幣般的「七宝繋ぎ」圖樣，載滿美好寓意。

○●浮世繪與盆栽日式視角○●

日本最富盛名的藝術形式「浮世絵」，啟發了「春之瀑布造型胸針」的創作。MIKIMOTO以雕刻黑色翡翠和不規則的巴洛克珍珠為山石，以不同切割的漸層藍寶石與鑽石描繪春雪消融、瀑布之水飛流直下的春日風光，不同火光的交錯，微妙地表現水瀑的流動與朦朧水氣。而一枚崎嶇的巴洛克珍珠，則為「松與石造型胸針」的岩壁，玫瑰切割鑽石表現氤氳水氣、滾珠鑲邊則表現出陽光篩落松樹針葉的細緻光芒。

秋季盛放的菊花日日本皇室的象徵，此次有一系列精美的作品，體現菊瓣層次挺立綻開的姿態。戒指上以鉑金盛開的立體菊花，花面裝飾細緻毛絲圖案，胸針則以花式切割鑽石簇擁中央一顆幾乎正圓的天然美樂珍珠，大膽而纖細，在最不經意間體現日式美學的精髓。

（由左至右）名模張敏紅、邱馨慧展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶作品。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）名模張敏紅、邱馨慧展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列江戶切子造型耳環，約278萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列江戶切子造型耳環，約278萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之桃花戒指，淡粉色和鮮綠色寶石配色來自和服傳統，約182萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之桃花戒指，淡粉色和鮮綠色寶石配色來自和服傳統，約182萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列夏之錦葵花戒指，淡藍色和淡紫色的組合是日本傳統和服的配色，約217萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列夏之錦葵花戒指，淡藍色和淡紫色的組合是日本傳統和服的配色，約217萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列領巾造型長珍珠套索式項鍊，將鑽石花菱圖騰編入，約587萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列領巾造型長珍珠套索式項鍊，將鑽石花菱圖騰編入，約587萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列秋之紅葉戒指，以深紅色與深黃色的組成傳統和服配色「朽葉のかさね」，約154萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列秋之紅葉戒指，以深紅色與深黃色的組成傳統和服配色「朽葉のかさね」，約154萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列菊花造型黑珍珠胸針，花脈裝飾細緻的雕紋，約82萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列菊花造型黑珍珠胸針，花脈裝飾細緻的雕紋，約82萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列美樂珠菊花造型胸針，天然美樂珍珠一顆尺寸約18.88 x 18.93毫米，1,110萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列美樂珠菊花造型胸針，天然美樂珍珠一顆尺寸約18.88 x 18.93毫米，1,110萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列冬之冰霜戒指，以「氷のかさね」和不同切割的鑽石勾勒冰霜，約218萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列冬之冰霜戒指，以「氷のかさね」和不同切割的鑽石勾勒冰霜，約218萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之瀑布造型胸針，899萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之瀑布造型胸針，899萬元。圖／MIKIMOTO提供
名模張敏紅展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶，繩結造型在日本文化中有結緣的意義。圖／MIKIMOTO提供
名模張敏紅展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶，繩結造型在日本文化中有結緣的意義。圖／MIKIMOTO提供
邱馨慧配戴MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之瀑布造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
邱馨慧配戴MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列春之瀑布造型胸針。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全新頂級珠寶The Japanese Sense of Beauty系列，將於12月3日起於獨家於台北101頂級珠寶旗艦店中展售，品牌憑藉細膩靈動的創意，編織出獨有的日本之美。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全新頂級珠寶The Japanese Sense of Beauty系列，將於12月3日起於獨家於台北101頂級珠寶旗艦店中展售，品牌憑藉細膩靈動的創意，編織出獨有的日本之美。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列江戶切子造型墜鍊，一顆白色南洋珍珠尺寸約16.10 x 16.10毫米，543萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列江戶切子造型墜鍊，一顆白色南洋珍珠尺寸約16.10 x 16.10毫米，543萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列松與石造型胸針，天然淡水珍珠尺寸約27.80x40.30毫米，約535萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列松與石造型胸針，天然淡水珍珠尺寸約27.80x40.30毫米，約535萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列菊花造型戒指，以彩色寶石為花蕊，造型較為歐式，約147萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列菊花造型戒指，以彩色寶石為花蕊，造型較為歐式，約147萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列盛放櫻花造型珠寶神秘表，是品牌少見的腕表作品，約875萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列盛放櫻花造型珠寶神秘表，是品牌少見的腕表作品，約875萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列十二單衣造型夏之胸針，277萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列十二單衣造型夏之胸針，277萬元。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）名模張敏紅、邱馨慧展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶作品。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）名模張敏紅、邱馨慧展示MIKIMOTO The Japanese Sense of Beauty系列頂級珠寶作品。圖／MIKIMOTO提供

日本皇室 鑽石 珠寶

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