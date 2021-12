MIKIMOTO Japanese Sense of Beauty珠寶體現大和美學

全球頂尖著珠寶品牌多源自歐洲,來自日本的MIKIMOTO,以日本春夏秋冬四季流轉的詩意美景和獨特的美學視角,創作出全新頂級珠寶The Japanese Sense of Beauty系列,並將於12月3日起至6日止獨家於台北101頂級珠寶旗艦店中展出,是為海外巡迴的首站,共有22件全新刻畫日本傳統文化藝術與自然美景的作品。

○●「襲の色目」傳統大和配色美學○●

生長於四季分明的島國,日本的文化藝術與大自然遞嬗息息相關,生活即是與自然和諧相處。無論是庭園的景致、圖騰與宗教觀等,都能感受到自然的影響。以這次展出的4款四季戒指為例,配色都採用日本平安時代宮廷和貴族服飾的「襲(かさね)の色目」色彩概念,以特定色彩的堆疊,濃縮了日本的春、夏、秋、冬四季風貌:春之桃花戒指,雕刻粉色珊瑚為輕柔立體花瓣,配上鮮綠色嫩葉,是傳統的「桃の襲」;品牌首度雕刻紫羅蘭翡翠作為花瓣的夏之錦葵花戒指,則以「葵の襲」淡藍色和淡紫色描繪夏天可愛的錦葵花。4款戒指個精挑4種不同的珍珠來彰顯季節的特色。

以平安時代日本和服為主題的「十二單衣造型夏之胸針」在彩色寶石的搭配上也體現了既定遵循的色譜。傳統十二單衣在夏季以清新的綠色為主色調,MIKIMOTO選用綠色碧璽和石榴石,透過黃金與白金的細緻金工創造出多層織物的樣貌與花紋:鏤空的結構可透視層次、寶石有的爪鑲引入光線、有的包鑲裝飾珠邊,並織入花菱等日本傳統圖樣,呈獻極具古典色彩美的層次變化。

○●傳統圖騰的珠寶演繹○●

這次高級珠寶鑑賞的一大特色就是以珠寶工藝詮釋的傳統圖騰。單價最高的青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊,就是以飛鳥時代從波斯傳入日本的「青海波紋」(Seigaiha)為主要設計元素,將無限蔓延的波浪圖騰倒置,從頸部遊彩如水般流麗的蛋白石往下層次延伸:鑽石、帕拉伊巴碧璽、珍珠母貝… 珍珠則以精湛的串珠工藝編織、柔軟如布。

這種精選大珍珠層厚度、光澤、形狀和皮光淨度一致的珍珠,編織成大片布料的串珠工藝,是MIKIMOTO最擅長的,也可見於另一件「領巾造型長珍珠套索式項鍊」。鑑賞重點在於此次錯落織入以裝飾滾珠鑲邊的鑽石創作出的花菱(Hanabishi)這個日本傳統圖騰,整體作品如絲綢般的柔軟服貼。

「江戶切子造型鍊墜與耳環」則是受日本傳統工藝—江戶切子玻璃器皿複雜圖騰啟發,創作出猶如寶石萬花筒的圖騰。MIKIMOTO以金手勾勒出如盆狀蜿蜒的弧形底座,黑銠k金上鑲滿漸層色調的多切面藍寶石,馬眼形切割鑽石組成的江戶切子圖案猶如漂浮於上,層次精妙。而長鏈上的鑽石更點綴以日本傳統紋樣中如圓形錢幣般的「七宝繋ぎ」圖樣,載滿美好寓意。

○●浮世繪與盆栽日式視角○●

日本最富盛名的藝術形式「浮世絵」,啟發了「春之瀑布造型胸針」的創作。MIKIMOTO以雕刻黑色翡翠和不規則的巴洛克珍珠為山石,以不同切割的漸層藍寶石與鑽石描繪春雪消融、瀑布之水飛流直下的春日風光,不同火光的交錯,微妙地表現水瀑的流動與朦朧水氣。而一枚崎嶇的巴洛克珍珠,則為「松與石造型胸針」的岩壁,玫瑰切割鑽石表現氤氳水氣、滾珠鑲邊則表現出陽光篩落松樹針葉的細緻光芒。