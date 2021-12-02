蕭邦璀璨鑽石迎耶誕 滑動每一個快樂的冬日時刻

歲末年終的耶誕節，除了是熱鬧派對歡慶的時刻，對許多人來說，也是為親朋好友送上具有紀念意義的珍貴禮物的日子。不論是為自己打造耀眼華麗的時尚造型，或是精選值得傳承保留、永遠陪伴在身邊的禮物，瑞士精品蕭邦（CHOPARD）一系列璀璨瑰麗的快樂滑動鑽石，補捉最具冬日氣息的美麗景緻，將永恆迷人的流麗光彩戴在身邊。

●○Happy Snowflakes雪花璀璨綻放●○

將近30年來，蕭邦的Happy Sport滑動鑽石腕表，都會隨著季節遞嬗、時代變化推出別具意義的新作，全新Happy Snowflakes，在30毫米精緻小巧的表盤上，共點綴了3顆輕盈舞動的璀璨鑽石，還有以符合倫理道德標準的18K白金打造的飛旋飄舞的雪花，隨著每次手部的擺動輕盈飄落。為了構成這幅迷人畫作的背景，蕭邦工作坊更特地為Happy Snowflakes腕表設計一枚銀色鍛製表盤，以多重折射方式捕捉光線，熠熠生輝的冰沁雪晶飄落之際猶如漫天飛雪於冬日陽光下閃閃發亮。表盤同時配設風格優雅的時、分、秒顯示，備拋光或鑲鑽表圈可選，搭配優雅的緞面白色皮革表帶，在腕間譜寫冬雪詩篇。

另一款Happy Snowflakes腕表則以淡藍色珍珠母貝材質作為表盤，透過工匠妙手在精緻脆弱的母貝上繪製出細膩入微的雪花，與表圈表殼側緣的手工雕刻雪花相呼應，締造最接近自然實景的璀璨裝飾。3顆滑動鑽石與1顆彷若真實的雪花冰晶從上緩緩旋轉飄落，稍縱即逝、栩栩如生，又洋溢奇幻的詩意之美。為彰顯整體冬日雪花的獨特美景，表圈鑽石更採用雪花式鑲嵌，在光線下的光彩流轉，如同陽光下晶亮剔透的白雪。蕭邦亦以活動雪花鑽石推出一款相配的符合倫理道德標準18K白金項鍊與手環，將神秘迷人的自然之美化作各種不同的迷人型態。

●○ L’Heure du Diamant工藝與時刻●○

身為世上少數兼長珠寶與鐘表兩大精緻工藝的品牌，蕭邦的珠寶表無疑是品牌的旗艦之作。以爪鑲工藝彰顯鑽石剔透耀眼之美的L'Heure du Diamant系列珠寶表，融匯蕭邦品牌從製表大師到鑲嵌工匠所掌握的豐富藝術工藝。2021全新推出的枕形腕表，色澤潤雅的珍珠母貝表盤，虹光呼應四周整圈閃爍璀璨的鑽石。而以符合倫理道德標準的18K白金製作的「樹皮」質感表鏈，由舍費爾家族於1960年代開發的專門技術雕刻而成，其人體工學、紋理質感和柔滑觸感是獨特工藝的結晶。