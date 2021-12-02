快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭邦璀璨鑽石迎耶誕 滑動每一個快樂的冬日時刻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Happy Snowflakes手環綴以雪花造型18K白金滑動鑽石，舉手投足間彷彿雪片飄落。圖／蕭邦提供
Happy Snowflakes手環綴以雪花造型18K白金滑動鑽石，舉手投足間彷彿雪片飄落。圖／蕭邦提供

歲末年終的耶誕節，除了是熱鬧派對歡慶的時刻，對許多人來說，也是為親朋好友送上具有紀念意義的珍貴禮物的日子。不論是為自己打造耀眼華麗的時尚造型，或是精選值得傳承保留、永遠陪伴在身邊的禮物，瑞士精品蕭邦（CHOPARD）一系列璀璨瑰麗的快樂滑動鑽石，補捉最具冬日氣息的美麗景緻，將永恆迷人的流麗光彩戴在身邊。

●○Happy Snowflakes雪花璀璨綻放●○

將近30年來，蕭邦的Happy Sport滑動鑽石腕表，都會隨著季節遞嬗、時代變化推出別具意義的新作，全新Happy Snowflakes，在30毫米精緻小巧的表盤上，共點綴了3顆輕盈舞動的璀璨鑽石，還有以符合倫理道德標準的18K白金打造的飛旋飄舞的雪花，隨著每次手部的擺動輕盈飄落。為了構成這幅迷人畫作的背景，蕭邦工作坊更特地為Happy Snowflakes腕表設計一枚銀色鍛製表盤，以多重折射方式捕捉光線，熠熠生輝的冰沁雪晶飄落之際猶如漫天飛雪於冬日陽光下閃閃發亮。表盤同時配設風格優雅的時、分、秒顯示，備拋光或鑲鑽表圈可選，搭配優雅的緞面白色皮革表帶，在腕間譜寫冬雪詩篇。

另一款Happy Snowflakes腕表則以淡藍色珍珠母貝材質作為表盤，透過工匠妙手在精緻脆弱的母貝上繪製出細膩入微的雪花，與表圈表殼側緣的手工雕刻雪花相呼應，締造最接近自然實景的璀璨裝飾。3顆滑動鑽石與1顆彷若真實的雪花冰晶從上緩緩旋轉飄落，稍縱即逝、栩栩如生，又洋溢奇幻的詩意之美。為彰顯整體冬日雪花的獨特美景，表圈鑽石更採用雪花式鑲嵌，在光線下的光彩流轉，如同陽光下晶亮剔透的白雪。蕭邦亦以活動雪花鑽石推出一款相配的符合倫理道德標準18K白金項鍊與手環，將神秘迷人的自然之美化作各種不同的迷人型態。

●○ L’Heure du Diamant工藝與時刻●○

身為世上少數兼長珠寶與鐘表兩大精緻工藝的品牌，蕭邦的珠寶表無疑是品牌的旗艦之作。以爪鑲工藝彰顯鑽石剔透耀眼之美的L'Heure du Diamant系列珠寶表，融匯蕭邦品牌從製表大師到鑲嵌工匠所掌握的豐富藝術工藝。2021全新推出的枕形腕表，色澤潤雅的珍珠母貝表盤，虹光呼應四周整圈閃爍璀璨的鑽石。而以符合倫理道德標準的18K白金製作的「樹皮」質感表鏈，由舍費爾家族於1960年代開發的專門技術雕刻而成，其人體工學、紋理質感和柔滑觸感是獨特工藝的結晶。

以細膩手工藝見長的蕭邦推出Precious Lace系列珠寶，其系列靈感源自蕾絲的輕盈與潔白無瑕，輕靈的全新珠寶，介於高級珠寶和輕珠寶之間，將高級珠寶宛若蕾絲裙襬的鑲鑽渦紋圖騰微縮，可以日常或重要場合配戴：海浪「Vague」款圖騰讓人聯想到海浪翻捲所形成的泡沫，「Mini-Froufrou」獨特的花卉圖案，則在鏤空背景上點綴梨形切割鑽石扇形飾邊和花瓣，讓珍貴非凡的鑽石觸手可及。

Happy Snowflakes腕表，以符合倫理道德標準的18K白金或玫瑰金製作。圖／蕭邦提供
Happy Snowflakes腕表，以符合倫理道德標準的18K白金或玫瑰金製作。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉戒指，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，31萬7,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉戒指，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，31萬7,000元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列枕形腕表，以符合倫理道德標準的18K白金或玫瑰金製作，飾有玫瑰金、青金石或孔雀石等不同材質表盤，紋理獨具各顯風采。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列枕形腕表，以符合倫理道德標準的18K白金或玫瑰金製作，飾有玫瑰金、青金石或孔雀石等不同材質表盤，紋理獨具各顯風采。圖／蕭邦提供
Happy Snowflakes腕表，耀眼的滑動鑽石與雪花在特別鍛製的銀色表盤上舞動，猶如大雪紛飛的華麗美景。圖／蕭邦提供
Happy Snowflakes腕表，耀眼的滑動鑽石與雪花在特別鍛製的銀色表盤上舞動，猶如大雪紛飛的華麗美景。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉項鍊，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，33萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉項鍊，符合倫理道德標準之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，33萬1,000元。圖／蕭邦提供
以符合倫理道德標準的18K白金打造的Happy Snowflakes項鍊，裝飾一枚滑動雪花鑽石，洋溢冬季節日氛圍。圖／蕭邦提供
以符合倫理道德標準的18K白金打造的Happy Snowflakes項鍊，裝飾一枚滑動雪花鑽石，洋溢冬季節日氛圍。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

耶誕跑趴金光閃耀 蕭邦蕾絲珠寶手表助陣

《青春弒戀》演繹愛情中的情感交疊

數學不會就不會？《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》計算機簡單除法答案滿是問號

極限量的骷髏腕表！蕭邦L.U.C Skull One這細節好可愛

相關新聞

國光客運吸客回流 推回數票買20加送6優惠

台灣疫情逐步緩解，但國道客運業營運狀況仍然低迷，一年內兩家業者陸續宣布停止營業，整體運量徘徊在去年六至七成水準，遑論與疫...

卡滋爆米花X跑跑薑餅人「耶誕戳戳樂」！3大驚喜在裡面

耶誕腳步越來越近，各樣創意好禮也出爐。台灣超人氣爆米花品牌「卡滋爆米花」聯手知名跑酷遊戲「跑跑薑餅人」推出「卡滋爆米花繽...

超萌！嵜本推「小熊維尼生吐司＋週邊」 高雄店新開幕

來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto），將於12月17日推出「小熊維尼主題系列商品」，包括內用木托盤、果醬碟都加入...

新東陽聖誕狂享曲 火雞饗宴熱烈預購中

每年12月聖誕節都是大家最期待的節日，除了時下最盛行的聖誕交換禮物，不可或缺的就是桌上美食。在傳統的聖誕餐中烤火雞是必備...

MIKIMOTO Japanese Sense of Beauty珠寶體現大和美學

全球頂尖著珠寶品牌多源自歐洲，來自日本的MIKIMOTO，以日本春夏秋冬四季流轉的詩意美景和獨特的美學視角，創作出全新頂...

導熱佳、可水洗！「石墨烯抗菌恆溫微波被」陪你過冬

石墨烯導熱性佳、抗靜電，更重要的是還有除菌功能，國內許多紡織業者都已廣泛使用這項素材，也因此被視為暖冬殺手級商品，由AW...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。