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禁割鰭棄身未落實？ 英保育團體指稱台販售瀕危鯊魚翅

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，發現有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。圖／鯊魚守護者Shark Guardian提供
英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，發現有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。圖／鯊魚守護者Shark Guardian提供

英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。

農委會漁業署稍後會針對英國保育團體提出的調查報告作出回應。

我國早在101年就推動鯊魚鰭不離身政策，目的就在於禁絕割鰭棄身，維護鯊魚資源永續。106年發布施行遠洋漁業條例及相關子法，只要查獲遠洋漁船將鯊魚割鰭棄身案例，就依照遠洋漁業條例一般違規裁罰；但根據英國環團的調查內容顯示，禁絕割鰭棄身政策恐怕並無落實。

根據調查報告發現，英國環團是在2020年12月至2021年3月期間，在東港及前鎮漁港調查13間加工場以及貿易公司，發現有超過半數公司，在販售華盛頓公約( CITES )物種的鯊翅，其中7間的產品，還包括列入華盛頓公約附錄二的鯊翅；保育團體指證我國把魚鰭沒有離身的鯊魚，跟分離的鰭混在一起，有偷洗魚鰭混淆嫌疑。

報告也說，這些被發現的瀕危鯊魚，包括黑鯊（平滑白眼鮫）、花鯊（污斑白眼鮫）、馬加鯊、長尾鯊（狐鮫）與大白鯊；而販賣魚翅的貿易路徑，極可能透過觀光客攜帶方式規避檢查，有走私嫌疑。

調查報告中也說，在進行調查的三個月裡，Shark Guardian 調查人員，目睹了多批來自瀕危物種的魚翅，在台灣南部城市、高雄的東港魚市進行卸貨。

英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告：https://www.sharkguardian.org/post/endangered-sharks-for-sale-in-taiwan

英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，發現有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。圖／鯊魚守護者Shark Guardian提供
英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，發現有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。圖／鯊魚守護者Shark Guardian提供
英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，發現有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。圖／鯊魚守護者Shark Guardian提供
英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中發現指稱台灣南部漁港，發現有一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅，指稱台灣管理鬆散。圖／鯊魚守護者Shark Guardian提供

鯊魚 英國 東港

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