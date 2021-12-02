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黛妃包超時髦！Lady Dior限量款 12位藝術家精湛創作

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Lady Dior Leonhard Hurzlmeier多色印刷小羊皮搭配琺瑯材質中型限量藝術提包，21萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Leonhard Hurzlmeier多色印刷小羊皮搭配琺瑯材質中型限量藝術提包，21萬5,000元。圖／DIOR提供

DIOR以傳奇象徵的Lady Dior手袋跨足藝術領域，邀請當代藝術家創作包款，總令人引頸期待，今年度邁向Dior Lady Art的第六年，邀集12位藝術家所打造出獨一無二的精品藝術，除了富於建築感的包身結構、細膩的籐格紋線條表現經典細節，更展現天馬行空的能量。

在第六年的Dior Lady Art藝術創作計畫中，包括沙烏地阿拉伯Manal Aldowayan、美國Gisela Colón和Lina iris Viktor、比利時Johan Creten、愛爾蘭Genieve Figgis、法國Antonin Hako、德國Leonhard Hurzlmeier，以及亞洲區國家日本井田幸昌（Yukimasa Ida）和大庭大介（Daisuke Ohba），韓國Gigisue，中國的張洹、李松松等知名藝術家重新演繹Lady Dior，包款變身為畫布、媒材，展現藝術家的初奇創意，包括D、I、O、R字樣的吊飾，也是創作的一環，象徵迪奧先生鍾愛的幸運符。

其中德國藝術家Leonhard Hurzlmeier的創作，有著鮮明、愉悅的視覺張力，簡練的線條凸顯了色彩鮮明的特質，肖像畫流瀉了情慾表情，卻又不失幽默，捕捉了當代對身份、性別認同的哲思，他以女性的臉作為裝飾，大腦則設計在手袋內，饒富趣味與隱喻，另外兩件作品則是亮片美人魚、雨中的雲化為閃耀太陽的純真圖案。相較之下，南韓藝術家Gigisue的作品則是視覺相當澎湃豐沛的款式，她以反思父權體制作為出發點，透過創作來面對自身的情感衝突，使得她的作品有和解、療癒的氛圍，她將包款幻化為迪奧先生的繽紛花園，以絲綢花卉、玻璃珠、彩線和極致霧面米色金屬件製成，浮雕的立體感，展現蓬勃的生命力。

日本藝術家大庭大介的作品，則是宛如立體投影的錯視感，讓人目眩神迷，在特殊紋理的畫布上，依照光線折射角度、觀賞者的位置，包款閃現不同的光澤和炫麗色彩，珠光顏料勾勒的起伏波浪線條，呈現霓光煥采的銀色效果。而每年度的Dior Lady Art藝術創作，每年都會與當紅的中國藝術家合作，今年度以李松松、張洹為主；畫家李松松常以厚重顏料的畫作主題，來反思歷史或公眾事件，以其畫作《劍法（三）》的色彩拼接和材質為本，在不同的色調中，表現氣勢磅礡的三聯畫；藉由藝術探討生死循環、身心連結等命題的張洹，則以《櫻花地》為題，將迷你包款綴滿珠子與亮片，代表一片佈滿佛教面具的花田，連接了生死疆界的絢爛。

Lady Dior張洹《櫻花地》印花小牛皮飾多彩串珠、亮片和玻璃珠刺繡mini限量藝術提包，37萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior張洹《櫻花地》印花小牛皮飾多彩串珠、亮片和玻璃珠刺繡mini限量藝術提包，37萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Gigisue絲綢花卉、玻璃珠米色小牛皮中型限量藝術提包，57萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Gigisue絲綢花卉、玻璃珠米色小牛皮中型限量藝術提包，57萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior大庭大介珠光效果銀色壓紋小牛皮、可拆卸透明Logo吊飾中型限量藝術提包，23萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior大庭大介珠光效果銀色壓紋小牛皮、可拆卸透明Logo吊飾中型限量藝術提包，23萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior Antonin Hako的3D列印中型限量藝術提包，68萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Antonin Hako的3D列印中型限量藝術提包，68萬元。圖／DIOR提供
南韓藝術家Gigisue的作品打造出澎湃豐沛的色彩。圖／DIOR提供©Sungmin Kim
南韓藝術家Gigisue的作品打造出澎湃豐沛的色彩。圖／DIOR提供©Sungmin Kim
Lady Dior Genieve Figgis純素皮革印刷、多彩繡線與彩珠密釘中型限量藝術提包，43萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior Genieve Figgis純素皮革印刷、多彩繡線與彩珠密釘中型限量藝術提包，43萬元。圖／DIOR提供
今年度邁向Dior Lady Art #6的第六年，邀集世界各地的12位藝術家打造出獨一無二的精品藝術。圖／皆DIOR提供、右上角南韓藝術家Gigisue圖片DIOR提供©Sungmin Kim
今年度邁向Dior Lady Art #6的第六年，邀集世界各地的12位藝術家打造出獨一無二的精品藝術。圖／皆DIOR提供、右上角南韓藝術家Gigisue圖片DIOR提供©Sungmin Kim
德國藝術家Leonhard Hurzlmeier的創作有著鮮明愉快的視覺張力。圖／DIOR提供©Lea Wormsbach
德國藝術家Leonhard Hurzlmeier的創作有著鮮明愉快的視覺張力。圖／DIOR提供©Lea Wormsbach
Lady Dior李松松多彩紋理小牛皮中型限量藝術提包，35萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior李松松多彩紋理小牛皮中型限量藝術提包，35萬元。圖／DIOR提供

藝術家 Dior

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