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售完就絕版！巴塞隆納足球俱樂部授權WAT推雞尾酒禮盒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
巴塞隆納官方授權WAT 推出跨國合作限量雞尾酒禮盒，將足球與雞尾酒文化完美融合。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
巴塞隆納官方授權WAT 推出跨國合作限量雞尾酒禮盒，將足球與雞尾酒文化完美融合。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年結束前還有一驚喜彩蛋！巴塞隆納足球俱樂部（下稱巴薩）官方授權WAT推出限量版雞尾酒禮盒。破天荒的授權合作，將足球文化與雞尾酒文化融合，以全新的形式展現出球隊形象。

禮盒中有4種口味共11瓶的WAT雞尾酒，搭配11位巴薩球員的署名海報，酒瓶擺放位置參考巴薩經典4-3-3陣型搭配守門員的排列，瓶身設計更別有用心，以本賽季主場紅藍隊服為設計靈感，球迷必收。「巴塞隆納足球俱樂部」官方授權WAT雞尾酒禮盒，售價3899元，於全台WAT門市限量推出，12月3日開始出貨，售完絕版。

WAT雞尾酒口味的搭配上也有特別意涵，全新「紫蘇瑪黛雞尾酒」，就如同中場的角色，在整個進攻體系中串聯前鋒與後衛，保持控制權與製造攻勢；「薰衣草花椒雞尾酒」像前鋒不同於常人的敏銳嗅覺與反應力，超強的單兵作戰，總是帶來不同凡響的關鍵一擊，讓人回味稱讚。

「凍檸茶雞尾酒」與後衛搶斷、防守的方式不謀而合，不斷碰撞、只為更好；「紅心芭樂雞尾酒」與守門員的精神最契合，在最後一道防線爆發無人能敵的迎面反擊，讓人既期待又激動。無論是從視覺及味覺上，WAT都賦予了這4款雞尾酒獨特趣味，帶領消費者共同顛覆創意的同時，再次站上國際。

巴塞隆納足球俱樂部成立於1899年，是西班牙及歐洲最受歡迎的體育俱樂部之一。巴薩在國際上共贏得26座西甲冠軍、5座歐冠獎盃和3座國際足總俱樂部世界盃冠軍，被譽為西班牙足球甲級聯賽傳統豪門之一。

11瓶WAT雞尾酒擺放位置參考巴薩經典4-3-3陣型搭配守門員的排列，瓶身以本賽季主場紅藍隊服為設計靈感。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
11瓶WAT雞尾酒擺放位置參考巴薩經典4-3-3陣型搭配守門員的排列，瓶身以本賽季主場紅藍隊服為設計靈感。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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