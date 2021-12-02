售完就絕版！巴塞隆納足球俱樂部授權WAT推雞尾酒禮盒

2021年結束前還有一驚喜彩蛋！巴塞隆納足球俱樂部（下稱巴薩）官方授權WAT推出限量版雞尾酒禮盒。破天荒的授權合作，將足球文化與雞尾酒文化融合，以全新的形式展現出球隊形象。

禮盒中有4種口味共11瓶的WAT雞尾酒，搭配11位巴薩球員的署名海報，酒瓶擺放位置參考巴薩經典4-3-3陣型搭配守門員的排列，瓶身設計更別有用心，以本賽季主場紅藍隊服為設計靈感，球迷必收。「巴塞隆納足球俱樂部」官方授權WAT雞尾酒禮盒，售價3899元，於全台WAT門市限量推出，12月3日開始出貨，售完絕版。

WAT雞尾酒口味的搭配上也有特別意涵，全新「紫蘇瑪黛雞尾酒」，就如同中場的角色，在整個進攻體系中串聯前鋒與後衛，保持控制權與製造攻勢；「薰衣草花椒雞尾酒」像前鋒不同於常人的敏銳嗅覺與反應力，超強的單兵作戰，總是帶來不同凡響的關鍵一擊，讓人回味稱讚。

「凍檸茶雞尾酒」與後衛搶斷、防守的方式不謀而合，不斷碰撞、只為更好；「紅心芭樂雞尾酒」與守門員的精神最契合，在最後一道防線爆發無人能敵的迎面反擊，讓人既期待又激動。無論是從視覺及味覺上，WAT都賦予了這4款雞尾酒獨特趣味，帶領消費者共同顛覆創意的同時，再次站上國際。