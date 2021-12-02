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宅家吃鍋！愛買火鍋季推150款湯底6.9折起 膳魔師鍋具換購2折起
氣溫下探低點，愛買量販搶攻宅家火鍋商機，正式推出火鍋湯底配生鮮當令食材最低6.9折起，同步還有廚房周邊鍋具及刀具集點換購，今年攜手德國百年工藝THERMOS、BEKA雙品牌推出最低市價2折起換購，吃好料、配好鍋，預計帶動一波年前換鍋風潮。
本週氣溫再度轉冷，愛買量販即日起至12月14日吃鍋季開跑，引進超過150款火鍋湯底，最低6.9折起，在家輕鬆開煮海底撈豬肚雞火鍋、石二鍋剝皮辣椒雞、王品番茄牛肉鍋、太和殿麻辣鍋底、南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋等餐飲名店火鍋。為了滿足民眾特別喜歡選擇煮羊肉爐進補的需求，今年特別引進多款台灣各地羊肉爐夯店鍋底，有宜蘭二結羊肉爐、三代祖傳羊肉店高雄岡山一新羊肉爐、 彰化溪湖阿枝羊肉爐等，還有量販獨家台酒紹興小山羊羊肉爐禮盒，讓民眾在賣場直接探索在地老字號美食。另外，為了滿足個人鍋、露營野炊熱潮，更出現方便攜帶使用又可控制小份量的火鍋湯底膠囊供選擇。
而看準年前換鍋潮，愛買量販即日起至2022年2月22日攜手德國百年工藝THERMOS、BEKA雙品牌合作推出鍋具集點換購活動，包含不鏽鋼平底鍋、不銹鋼湯鍋、感溫變色不沾鍋、附蓋平煎鍋、刀具4件組和粉嫩水果雪酪色保溫杯商品，共6款商品，換購價市價2折起。HAPPY GO會員單筆消費滿200元贈1枚集點貼紙，集滿3枚起即可換購，或扣HAPPY GO點數100點起也可加入換購行列，換購價499元～1,080元。
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