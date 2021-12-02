宅家吃鍋！愛買火鍋季推150款湯底6.9折起 膳魔師鍋具換購2折起

氣溫下探低點，愛買量販搶攻宅家火鍋商機，正式推出火鍋湯底配生鮮當令食材最低6.9折起，同步還有廚房周邊鍋具及刀具集點換購，今年攜手德國百年工藝THERMOS、BEKA雙品牌推出最低市價2折起換購，吃好料、配好鍋，預計帶動一波年前換鍋風潮。

本週氣溫再度轉冷，愛買量販即日起至12月14日吃鍋季開跑，引進超過150款火鍋湯底，最低6.9折起，在家輕鬆開煮海底撈豬肚雞火鍋、石二鍋剝皮辣椒雞、王品番茄牛肉鍋、太和殿麻辣鍋底、南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋等餐飲名店火鍋。為了滿足民眾特別喜歡選擇煮羊肉爐進補的需求，今年特別引進多款台灣各地羊肉爐夯店鍋底，有宜蘭二結羊肉爐、三代祖傳羊肉店高雄岡山一新羊肉爐、 彰化溪湖阿枝羊肉爐等，還有量販獨家台酒紹興小山羊羊肉爐禮盒，讓民眾在賣場直接探索在地老字號美食。另外，為了滿足個人鍋、露營野炊熱潮，更出現方便攜帶使用又可控制小份量的火鍋湯底膠囊供選擇。