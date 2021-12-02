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自製懷舊風粵式甜品／陳皮紅豆沙、薑汁雙皮奶
編按：喜愛充滿港味與懷舊氣息的粵式甜品嗎？透過達人教學，在自己家也可以輕鬆做出來，快一起來試試看吧！
【陳皮紅豆沙】
● 材料準備
紅豆 125g
水 500c.c.
陳皮 1/4 片
調味料
二砂糖 75g
● 製作方法
1. 紅豆、陳皮洗淨，加水（此處使用配方內的水）用大火蒸1.5~2 小時，瀝乾水分。
注意：瀝出的水不要丟，等等會用到。
2. 調理機加入一半紅豆、陳皮、一半作法1瀝出的水，一起打成細沙狀。
3. 加入二砂糖、剩餘紅豆、剩餘的水拌勻，完成。
注意：這個作法不用勾芡也能吃到濃郁的紅豆沙，只要紅豆與水的比例正確，就可以輕鬆製作綿密的豆沙。
【薑汁雙皮奶】
● 材料準備
蛋白 100g
細砂糖 50g
水 65g
市售全脂牛奶 270g
去皮老薑 10g
1. 老薑洗淨削皮，切小片與水一同加入調理機，打成薑汁。
注意：皮要去乾淨，不然打出來視覺上會有髒髒的黑點（或雜質黑點）。
2. 鋼盆倒入薑汁、蛋白，用打蛋器把雞蛋的組織打斷。
注意：蛋白不要打太久，只是把蛋白的組織打散就可以了。
3. 加入細砂糖、全脂牛奶拌勻，用篩網反覆過濾兩次，倒入量杯中。
注意：第一次把蛋的臍帶過濾掉，第二次是為了把雜質細漿過濾掉，如果沒把「細漿內的老薑纖維」過濾掉，蒸出來會黃黃的（過濾兩次比較乾淨）
4. 燉奶漿倒入燉盅，撈掉浮沫，送入預熱好的蒸籠，中火慢燉25~40 分鐘，表面凝結成軟Q 狀即可，取出風乾。
5. 表面風乾後倒入二層燉奶漿，再入蒸籠蒸10~15 分鐘，表面凝結成形即可，拿出封上保鮮膜，完成。
注意：製作第二層時燉奶漿不能太厚，以免蒸過久使燉奶過熟，導致周圍開花賣相不佳。
【以上摘文選自《粵式點心研究室》、作者：蘇俊豪 Scott著、圖文提供：優品文化出版社】
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