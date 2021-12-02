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自製歲末派對小點／巧克力杏仁餅、義式披薩小花餅

優品文化 / 謝岳恩老師（蟹老闆）
巧克力杏仁餅。圖／優品文化 提供
巧克力杏仁餅。圖／優品文化 提供

編按：又到了歲末歡度節慶的日子，快來跟著達人自製派對小點，做給家人共享的心意無價，方便美味又安心！

【巧克力杏仁餅】

巧克力杏仁餅：冷藏定型後取出再切塊。圖／優品文化 提供
巧克力杏仁餅：冷藏定型後取出再切塊。圖／優品文化 提供

數量：約36片

準備：烘焙紙30×20公分

●　A料（公克）

發酵無鹽奶油57

純糖粉（過篩）74

●　B料（公克）

低筋麵粉（過篩）103

無糖可可粉（過篩）17

●　其他（公克）

全蛋液19

動物性鮮奶油11

杏仁薄片 43（公克）

1. 攪拌缸加入材料A，以槳狀攪拌器打至微微發白。

2. 分兩次加入全蛋液慢速拌均。

注意：加入前需確認液體材料是否完全均勻（與缸內材料充分混合，不可油水分離），均勻才可加入第二次全蛋液。

3. 加入過篩材料B，以刮刀切拌均勻。

4. 加入動物性鮮奶油拌均，加入杏仁薄片拌勻。

5. 桌面撒手粉（高筋麵粉），放上麵團，搓成長條形後，以烘焙紙捲起，捲成長30×直徑3.5公分的細長條。

6. 冷藏鬆弛60~90分鐘，定型。

7. 冷藏定型後取出，切厚0.7公分，共切約36片，間距相等放上不沾烤盤。

8. 送入預熱好的烤箱，以上火160˚C/下火150˚C烤12分鐘。轉向，再烤12~15分鐘。

9. 出爐，餅乾表面用手指輕輕觸碰，觸感呈微硬（或硬），即可出爐。

【義式披薩餅】

義式披薩餅：運用花嘴模具擠出小花餅。圖／優品文化 提供
義式披薩餅：運用花嘴模具擠出小花餅。圖／優品文化 提供
義式披薩餅。圖／優品文化 提供
義式披薩餅。圖／優品文化 提供

數量：約30片（1片約10g）

模具：花嘴SN7083

●　材料（公克）

發酵無鹽奶油 83

純糖粉（過篩）67

鹽 少許

低筋麵粉（過篩）158

義式披薩風味粉　少許

●　A料（公克）

奶水45

起司片13

1. 鋼盆放入材料A，隔水加熱融化，冷卻備用。

2. 攪拌缸加入發酵無鹽奶油、純糖粉、鹽，以槳狀攪拌器打至微微發白。

3. 分兩次加入作法1融化的材料，慢速拌均。

注意：加入前需確認液體材料是否完全均勻（與缸內材料充分混合，不可油水分離），均勻才可加入第二次液體材料。

4. 加入過篩低筋麵粉，以刮刀切拌均勻，裝入裝上花嘴的擠花袋。

5. 在不沾烤盤上擠玫瑰造型。

6. 表面篩義式披薩風味粉。

7. 送入預熱好的烤箱，以上火170˚C/下火160˚C烤12分鐘。轉向，再烤10~13分鐘。

8. 出爐，餅乾表面用手指輕輕觸碰，觸感呈微硬（或硬），即可出爐。

【以上摘文選自《蟹老闆的「無雷」甜點教室》、作者：謝岳恩（蟹老闆）、圖文提供：優品文化出版社】

書名：《蟹老闆的「無雷」甜點教室》、作者：謝岳恩（蟹老闆）、圖文提供：優品文化出版社
書名：《蟹老闆的「無雷」甜點教室》、作者：謝岳恩（蟹老闆）、圖文提供：優品文化出版社

烘焙 甜點 可可

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