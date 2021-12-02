自製歲末派對小點／巧克力杏仁餅、義式披薩小花餅
編按：又到了歲末歡度節慶的日子，快來跟著達人自製派對小點，做給家人共享的心意無價，方便美味又安心！
【巧克力杏仁餅】
數量：約36片
準備：烘焙紙30×20公分
● A料（公克）
發酵無鹽奶油57
純糖粉（過篩）74
● B料（公克）
低筋麵粉（過篩）103
無糖可可粉（過篩）17
● 其他（公克）
全蛋液19
動物性鮮奶油11
杏仁薄片 43（公克）
1. 攪拌缸加入材料A，以槳狀攪拌器打至微微發白。
2. 分兩次加入全蛋液慢速拌均。
注意：加入前需確認液體材料是否完全均勻（與缸內材料充分混合，不可油水分離），均勻才可加入第二次全蛋液。
3. 加入過篩材料B，以刮刀切拌均勻。
4. 加入動物性鮮奶油拌均，加入杏仁薄片拌勻。
5. 桌面撒手粉（高筋麵粉），放上麵團，搓成長條形後，以烘焙紙捲起，捲成長30×直徑3.5公分的細長條。
6. 冷藏鬆弛60~90分鐘，定型。
7. 冷藏定型後取出，切厚0.7公分，共切約36片，間距相等放上不沾烤盤。
8. 送入預熱好的烤箱，以上火160˚C/下火150˚C烤12分鐘。轉向，再烤12~15分鐘。
9. 出爐，餅乾表面用手指輕輕觸碰，觸感呈微硬（或硬），即可出爐。
【義式披薩餅】
數量：約30片（1片約10g）
模具：花嘴SN7083
● 材料（公克）
發酵無鹽奶油 83
純糖粉（過篩）67
鹽 少許
低筋麵粉（過篩）158
義式披薩風味粉 少許
● A料（公克）
奶水45
起司片13
1. 鋼盆放入材料A，隔水加熱融化，冷卻備用。
2. 攪拌缸加入發酵無鹽奶油、純糖粉、鹽，以槳狀攪拌器打至微微發白。
3. 分兩次加入作法1融化的材料，慢速拌均。
注意：加入前需確認液體材料是否完全均勻（與缸內材料充分混合，不可油水分離），均勻才可加入第二次液體材料。
4. 加入過篩低筋麵粉，以刮刀切拌均勻，裝入裝上花嘴的擠花袋。
5. 在不沾烤盤上擠玫瑰造型。
6. 表面篩義式披薩風味粉。
7. 送入預熱好的烤箱，以上火170˚C/下火160˚C烤12分鐘。轉向，再烤10~13分鐘。
8. 出爐，餅乾表面用手指輕輕觸碰，觸感呈微硬（或硬），即可出爐。
【以上摘文選自《蟹老闆的「無雷」甜點教室》、作者：謝岳恩（蟹老闆）、圖文提供：優品文化出版社】
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