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內餡飄茶香！肯德基×可不可「紅寶歐蕾蛋撻」限時登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肯德基聯名可不可熟成紅茶，限時推出「紅寶歐蕾蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基聯名可不可熟成紅茶，限時推出「紅寶歐蕾蛋撻」。圖／肯德基提供

隨著聖誕節即將到來，「肯德基」本次攜手手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」，自12月7日起聯名推出限定新品「紅寶歐蕾蛋撻」，將人氣飲品化身成為蛋撻，帶來不同以往的茶香滋味，限時供應84天。

本次肯德基×可不可熟成紅茶所推出的「紅寶歐蕾蛋撻」，是以「可不可紅寶歐蕾」搭配招牌蛋撻為基礎所設計，先將可不可熟成紅茶的熟成紅茶拌入內餡，再於蛋撻表層放上一球「雪白歐蕾奶凍」，最後再淋上莓粉色的紅寶石可可淋醬。除了外型具有充滿佳節氣息的華麗感之外，入口後，紅茶餡為經典葡式蛋奶餡增添了濃郁茶香，雪白歐蕾奶凍與紅寶可可淋醬也產生不同層次的滋味與口感。

「紅寶歐蕾蛋撻」於12月7日至2022年2月28日期間限時供應，單顆售價46元，6入禮盒裝則為249元，搭配套桶餐加購價則為229元。

可可 肯德基 品牌

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