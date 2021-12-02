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虎年生肖威士忌登場！坦杜推出亞洲獨家虎年雪莉桶原酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
坦杜虎年紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精強度58%，建議售價3650元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜虎年紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精強度58%，建議售價3650元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2022年正值華人農曆生肖虎年到來，坦杜（Tamdhu）蒸餾廠推出亞洲市場獨家的第二版坦杜虎年生肖版雪莉桶威士忌原酒，以猛虎霸氣登高呼嘯，期待萬物甦醒欣欣向榮。

坦杜虎年生肖版限量版雪莉桶原酒，具柔美的木質辛香調，與溫和香草奶油氣息，加上夏季水果細緻的芳香，帶來了均衡的互補作用。入口後先出現來自雪莉桶的醇厚木質香，伴隨著蜜餞和柑橘等成熟水果滋味，在口中充滿清香甘甜，複雜細緻的口感，溫暖又清爽，強勁又豐富，令人讚不絕口。

創建於1897年、距今已有120餘年歷史的坦杜蒸餾廠，坐落在孕育知名蒸餾廠的斯佩塞河畔，得天獨厚的絕佳環境，百年傳承蒸餾技藝，堅持全程以珍貴優質Oloroso雪莉橡木桶中熟成。

坦杜蒸餾廠經理Sandy McIntyre表示：「我們非常開心且驕傲在亞洲市場獨家推出第二版的坦杜虎年生肖版雪莉桶威士忌原酒，2022年虎年象徵著威風，勇猛和王者氣度的精神，這次推出的亞洲限量版將再次發揮團隊的魔力，我們誠摯地獻給亞洲愛好坦杜原酒的好友們。｣

坦杜虎年紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精強度58%，建議售價3650元，2021年12月搶先上市。坦杜蒸餾廠獨家獻給華人市場，充滿希望及勇敢迎向2022新的一年開始，如猛虎出閘，蓄勢待發，大展虎威。

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