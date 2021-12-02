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【系列專輯】日本人吃的鰻魚 來自雲林第一鰻波

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
「第一鰻波」執行長嚴竹英一張羅鰻魚從出生到入口的一生。記者許玉娟/攝影
「第一鰻波」執行長嚴竹英一張羅鰻魚從出生到入口的一生。記者許玉娟/攝影

雲林口湖面臨臺灣海峽，土壤鹽化程度較高，農耕不易，但養殖漁產富饒，包括鰻魚、烏魚子、臺灣鯛、白蝦等，其中鰻魚更是外銷聖品，全國大約有7成鰻魚產自這裡，為農業帶來巨大的產值，更是雲林甚至臺灣的無名英雄。「第一鰻波」執行長嚴竹英耗費10年建立產地到餐桌產業鏈，翻轉內銷百分比，創造「鰻魚王國」美譽。

來到口湖深吸氣，會聞到海風的鹽味與漁產的味道，外埔村幾乎全村養鰻，一眼望去都是一區區的鰻魚池。「鰻魚公主」嚴竹英是口湖水產養殖產銷班第10班的班長，自創品牌「第一鰻波」專產「胭脂鰻」，主打肉嫩骨軟的幼鰻，長年外銷日本高達80至90%，一池鰻魚可賣幾百萬元。

嚴竹英就讀臺北工專時曾考取「莒光號小姐」，畢業後擔任機械設計工程師，22歲與16歲就養鰻、後來到臺北進修的陳錦謀結婚，與鰻魚結緣，婚後不久，陳錦謀決定返鄉繼續養鰻，她也在1986年辭掉工作帶著孩子回到口湖，笑稱自己「嫁鰻隨鰻」。

28歲的職場女強人，一開始連鰻魚都不敢抓，她卻不肯服輸，不但帶入智慧養殖技術，大幅減少工作時間，還能更精準掌握養殖狀況。她還為產銷班建置產銷履歷，接受菌養等先進技術，並運用花兩年時間學習產銷知識，調節產量與供需。

嚴竹英選出日本人最愛、肉質細嫩、魚骨軟嫩、老少咸宜的「幼齒鰻」，並取名「胭脂鰻」成功外銷日本， 2013年拿下全國十大模範漁民、全國十大績優產銷班，2014年獲得農委會全國產銷履歷達人，並得到「鰻魚公主」美譽。

除了養殖技術與品質的提升外，嚴竹英也想發展內銷和觀光休閒漁業。她說，10年前就想推動內銷，但被潑冷水；近幾年大陸內需走強，日本反而還要拜託大陸賣貨，韓國也已經轉攻內銷。反觀臺灣內銷不強，價格易受制於人，而且很多都是次級品，臺灣人反而吃不到頂級的鰻魚，她不甘心！

因此她成立「第一鰻波」故事館，積極行銷食鰻文化與食漁教育；隨著國內食安意識抬頭，以及近兩年受新冠肺炎疫情意外提升網路消費意願，故事館在去年底開始供餐，建構產地到餐桌的產業鏈，鰻魚便當主廚就是嚴竹英的丈夫陳錦謀。

陳錦謀養鰻逾50年，在逐步轉型智慧養殖後，他得意的表示，現在每天只須花1小時養魚，多出來的時間就配合太太推廣休閒漁業，希望為漁村帶來新生，為留鄉青年創造更大的發揮空間。

回憶當年嚴竹英不顧一切推廣鰻魚內銷，陳錦謀總笑太太傻。但正因為一直以來堅持，從砸重本使用益生菌與魚油作為飼料，到水質監測的智能系統導入，如今內銷已逐漸提升到近20%，翻轉正在實現。

鰻魚適合生長於25到30度的環境，雲林全年這樣的溫度時間相對長，於是當1969年外埔村有機緣引進日本養鰻技術後，就開啟了全村的養鰻史，到1986年全村幾乎96%都養鰻，收入豐碩，猶如「海口的杜拜漁村」。

嚴竹英身兼產銷班班長與「第一鰻波」執行長，常常在「第一鰻波」故事館為遊客解說鰻魚的故事。她直言，外銷是一池鰻魚幾百萬地賣，內銷是1斤1斤、一片一片地兜售，產銷班要拼轉型推動內銷非常辛苦，但雞蛋不能放在同一個籃子裡，希望國人也能吃到頂級鰻魚。

「第一鰻波」導入科技養殖，精準監測水質與養殖動態。記者許玉娟/攝影
「第一鰻波」導入科技養殖，精準監測水質與養殖動態。記者許玉娟/攝影
「第一鰻波」執行長嚴竹英與先生陳錦謀共同把關，確保鰻魚最好最安全的狀態。記者許玉娟/攝影
「第一鰻波」執行長嚴竹英與先生陳錦謀共同把關，確保鰻魚最好最安全的狀態。記者許玉娟/攝影

日本 雲林

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