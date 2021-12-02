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加拿大國寶品牌因退貨政策 遭大陸網友群起圍剿「滾出中國吧！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在台灣亦有分店的加拿大國寶品牌Canada Goose又遭大陸網友群起撻伐。圖／Canada Goose
在台灣亦有分店的加拿大國寶品牌Canada Goose又遭大陸網友群起撻伐。圖／Canada Goose

在台灣亦有分店的加拿大國寶品牌Canada Goose又遭大陸網友群起撻伐，起因是一樁關於退換貨的消費糾紛，即使品牌在社群平台上發出聲明，駁斥並無雙重標準，但仍然無法停止「滾出中國」等批評聲浪。

去年夏天才來台的Canada Goose號稱有著地表最強禦寒機能外套，更是在極地探險、科學研究員的基本裝備之一，包括了大衛貝克漢、全智賢、周冬雨以及井柏然都是其粉絲，更是加拿大引以為豪的服裝品牌。但早在2018年，Canada Goose便已經進軍了中國大陸市場，至今還擁有近20家專賣店，比發源地加拿大還多，看得出來品牌近年的發展重心都在對岸。然而，今年10月，Canada Goose就因為被中國消費者舉報「廣告不實」，聲稱使用最高級鵝絨製作羽絨衣，實際卻是用鴨絨來填充，最後遭到中方開罰約新台幣193萬元。有外界質疑，這是因為要報復加拿大在「孟晚舟引渡事件」的態度，最終也遭到品牌否認。

即便Canada Goose做出澄清，大陸網友仍不埋單，要求品牌退出中國市場的聲浪不斷。圖／摘自微博
即便Canada Goose做出澄清，大陸網友仍不埋單，要求品牌退出中國市場的聲浪不斷。圖／摘自微博

而近期，帶有中國政府官方色彩的《中國青年報》又率先披露，有大陸消費者在Canada Goose的專賣店，賣了一件逾5萬元的外套後，發現繡章粗糙，而且面料有刺鼻臭味，返回店上要求退貨被拒，因此控訴品牌歧視中國人。爾後包括了「央視財經」電視台等官媒，也都針對此一件事件做出專題報導，並加以批評「要賺中國人的錢，也不能罔顧中國法律」，同聲譴責Canada Goose的退換貨政策。而品牌也迅速的在社群平台上發出聲明，指出「中國大陸地區專賣店的產品都可退貨退款」，沒有所謂的雙重標準。

Canada Goose在社群平台上發出聲明，指出「中國大陸地區專賣店的產品都可退貨退款」，沒有所謂的雙重標準。圖／摘自微博
Canada Goose在社群平台上發出聲明，指出「中國大陸地區專賣店的產品都可退貨退款」，沒有所謂的雙重標準。圖／摘自微博

即便Canada Goose做出澄清，大陸網友仍不埋單，要求品牌退出中國市場的聲浪不斷，因此還登上微博熱搜。但也有部分消費者在品牌微博留言，分享購買後再回到專賣店退貨，並沒有遭到刁難，還覺得店員服務態度良好，有著兩面不同看法。

品牌 加拿大

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