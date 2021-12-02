漲不停！牛角燒肉、MO-MO壽喜燒調漲30～50元

受到原物料價格攀升影響，近期各大餐飲品牌也紛紛調漲價價格。自本月起，日式燒肉「牛角」針對部份方案，調漲30～50元不等。至於日式壽喜燒「MO-MO-PARADISE」則是針對午晚餐各調漲40～50元。

主打燒肉吃到飽的牛角，自12月1日起調漲售價，原本菜單共區分為特選、豪華、牛角、極上等4種方案，每人599～999元起，但隨著價格調漲，牛角方案從原本的799元起，調漲為829元起；極上方案則從原本的999元起，漲至1049元起，各有3.7～5%的漲幅。至於特選與豪華方案尚維持不變。

至於屹立日式壽喜燒市場多年的「MO-MO-PARADISE」，同樣自12月1日起調漲價格。午餐現為每人449元起，較過去調漲40元；晚餐則為每人579元起，調漲50元，平均漲幅為9.5～9.8%。