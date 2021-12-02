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漲不停！牛角燒肉、MO-MO壽喜燒調漲30～50元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
MO-MO-PARADISE針對午晚餐期，調漲40～50元。圖／MO-MO-PARADISE提供
MO-MO-PARADISE針對午晚餐期，調漲40～50元。圖／MO-MO-PARADISE提供

受到原物料價格攀升影響，近期各大餐飲品牌也紛紛調漲價價格。自本月起，日式燒肉「牛角」針對部份方案，調漲30～50元不等。至於日式壽喜燒「MO-MO-PARADISE」則是針對午晚餐各調漲40～50元。

主打燒肉吃到飽的牛角，自12月1日起調漲售價，原本菜單共區分為特選、豪華、牛角、極上等4種方案，每人599～999元起，但隨著價格調漲，牛角方案從原本的799元起，調漲為829元起；極上方案則從原本的999元起，漲至1049元起，各有3.7～5%的漲幅。至於特選與豪華方案尚維持不變。

至於屹立日式壽喜燒市場多年的「MO-MO-PARADISE」，同樣自12月1日起調漲價格。午餐現為每人449元起，較過去調漲40元；晚餐則為每人579元起，調漲50元，平均漲幅為9.5～9.8%。

除此之外，包括王品、麥當勞、鼎泰豐、SUBWAY以及多間五星飯店自助餐，均在近期調漲價格。另外欣葉集團旗下的吃到飽餐廳「欣葉日本料理」，還有「漢來海港自助餐」，也預告將於明年起調漲價格，對於消費者的荷包，又將是另一波考驗。

牛角燒肉針對部份方案，調漲30～50元。圖／擷取自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku粉絲頁
牛角燒肉針對部份方案，調漲30～50元。圖／擷取自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku粉絲頁

漲價 吃到飽 日本料理

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