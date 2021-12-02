聽新聞
test
0:00 / 0:00
漲不停！牛角燒肉、MO-MO壽喜燒調漲30～50元
受到原物料價格攀升影響，近期各大餐飲品牌也紛紛調漲價價格。自本月起，日式燒肉「牛角」針對部份方案，調漲30～50元不等。至於日式壽喜燒「MO-MO-PARADISE」則是針對午晚餐各調漲40～50元。
主打燒肉吃到飽的牛角，自12月1日起調漲售價，原本菜單共區分為特選、豪華、牛角、極上等4種方案，每人599～999元起，但隨著價格調漲，牛角方案從原本的799元起，調漲為829元起；極上方案則從原本的999元起，漲至1049元起，各有3.7～5%的漲幅。至於特選與豪華方案尚維持不變。
至於屹立日式壽喜燒市場多年的「MO-MO-PARADISE」，同樣自12月1日起調漲價格。午餐現為每人449元起，較過去調漲40元；晚餐則為每人579元起，調漲50元，平均漲幅為9.5～9.8%。
除此之外，包括王品、麥當勞、鼎泰豐、SUBWAY以及多間五星飯店自助餐，均在近期調漲價格。另外欣葉集團旗下的吃到飽餐廳「欣葉日本料理」，還有「漢來海港自助餐」，也預告將於明年起調漲價格，對於消費者的荷包，又將是另一波考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言