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想念歐洲的耶誕節嗎？用居家餐盤布置 用大餐來偽出國
對多數人來說，已經近2年沒有出國了，又到了年末時分，開始有耶誕氛圍，讓許多人更想念歐洲的耶誕節，總是充滿的繽紛、溫暖的氛圍。該怎麼樣偽出國呢？先從家中餐桌上的布置開始吧！想要北歐風、還是英倫風？Wedgwood主打「 銀白聖誕系列」，走典雅氣質的英倫風格；而皇家哥本哈根則有經典聖誕系列，讓家中充滿節慶氛圍。
Wedgwood的銀白聖誕系列，以這3種圖案為設計靈感，包括冬青樹、槲寄生花環及格魯吉亞聖誕樹。以銀白色映照出英國人在白雪中迎接耶誕節的喜悅。
而迎接節慶到來，Wedgwood也有「聖誕倒數日曆」，共有24格的倒數日曆中，每格都有Wedgwood的聖誕吊飾，圖案與形狀都有不同的祝福與寓意，也是向Jasper浮雕玉石系列致敬。
皇家哥本哈根是丹麥皇室御用的餐瓷品牌，1895年就推出經典聖誕系列，設計靈感來自耶誕節掛在門上的檞寄生，搭配蝴蝶結緞帶，至今的經典耶誕系列產品上，每一只蝴蝶結形狀，都是獨一無二；2021年耶誕，也推出聖誕老公公、聖誕老婆婆、精典聖誕樹與聖誕經典系列25公分大缽，馬上讓家中瀰漫的歡欣雀躍心情的風格。
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