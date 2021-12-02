想念歐洲的耶誕節嗎？用居家餐盤布置　用大餐來偽出國

對多數人來說，已經近2年沒有出國了，又到了年末時分，開始有耶誕氛圍，讓許多人更想念歐洲的耶誕節，總是充滿的繽紛、溫暖的氛圍。該怎麼樣偽出國呢？先從家中餐桌上的布置開始吧！想要北歐風、還是英倫風？Wedgwood主打「 銀白聖誕系列」，走典雅氣質的英倫風格；而皇家哥本哈根則有經典聖誕系列，讓家中充滿節慶氛圍。

Wedgwood的銀白聖誕系列，以這3種圖案為設計靈感，包括冬青樹、槲寄生花環及格魯吉亞聖誕樹。以銀白色映照出英國人在白雪中迎接耶誕節的喜悅。

而迎接節慶到來，Wedgwood也有「聖誕倒數日曆」，共有24格的倒數日曆中，每格都有Wedgwood的聖誕吊飾，圖案與形狀都有不同的祝福與寓意，也是向Jasper浮雕玉石系列致敬。