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木下靜涯淡水舊居重見天日 旅學堂要帶民眾細細走讀

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
旅學堂所製作的明信片相當可愛，要帶領民眾一起走讀老宅。圖／旅學堂提供
旅學堂所製作的明信片相當可愛，要帶領民眾一起走讀老宅。圖／旅學堂提供

新北市淡水區歷史建築木下靜涯舊居歷經多年整修，近日終於重見天日，淡水在地走讀品牌「旅學堂」以「藝術」、「女性身影」在淡水留下軌跡為發想，帶旅人徒步探訪木下靜涯舊居以及更多少為人知的風景，導覽日期為12月17日為下午2時至5時，僅有一場，額滿為止

旅學堂表示，淡水兩項「之最」是這趟走讀的主題，第一是藝術家流連忘返、寫生的藝術之鎮，日本畫家木下靜涯因作畫愛上淡水，進而入籍淡水三層厝（今木下靜涯舊居）；第二是全台女子首學始於淡水，傳教士馬偕以及牧師娘張聰明創辦淡水女學堂，象徵台灣女性將命運決定權奪回手中的重要開端。

旅學堂說，走讀遊程包括90分鐘戶外導覽、90分鐘速寫體驗，還能穿上體驗古典與優雅交織的漢服，成為滬尾小鎮最璀璨的風景。

旅學堂創辦人李琪表示，這趟走讀的引路人都是深耕淡水的行家，戶外導覽出動淡水文化資源推廣工作室吳峻毅老師，旅人在陳澄波戶外美術館集合後，以散步的速度一探淡水禮拜堂、滬尾偕醫館，聆聽張聰明如何突破時代框架，在全台第一個女子學堂為自己以及廣大女性創造更多可能；接著造訪甫修復開放的木下靜涯故居、紅樓、日本警官宿舍，透過畫家視角遙想當年風景與心境。

速寫體驗將請到因愛上淡水而移居，唱、畫俱佳的南方二重唱小南方「林小南」，分享為淡水留下百幅速寫的觀察，獨家傳授免洗筷速寫技法，記錄百年街屋「九崁二八」，沒有繪畫基礎也能上手。

另外，淡水女路第一屆女性導覽員陳倖靜，她將以旅學堂獨創「行動劇」方式，出生於淡水清水街的女畫家林玉珠視角，重現藝術前輩木下靜涯的創作以及生活。

旅學堂指出，透過在地引路人專業導覽對照今昔，旅人更能了解淡水不為人知的風景、故事，除了步行、聽故事，更透過身著漢服、參與行動劇以及速寫，進一步貼近藝術家當時心境，自身也將成為淡水燦爛的一景，相信旅人更能反思年代風華、風土特色，更加珍惜淡水。

專家為民眾解說陳澄波戶外美術館。圖／旅學堂提供
專家為民眾解說陳澄波戶外美術館。圖／旅學堂提供

淡水 漢服

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