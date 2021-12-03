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美臀輕鬆練 日本前女足國手監製神器

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，於有.設計推出優惠方案。圖／聯合數位文創提供
由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，於有.設計推出優惠方案。圖／聯合數位文創提供

由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，不需任何支撐就可原地鍛練大腿肌、或者搭配椅子、牆壁就可以針對臀部肌肉施力，訓練肌耐力，並且機身美型、好收納，讓更多追劇、滑手機族群獲得緊緻線條的動力，尤其家中喜歡飯後搭配八點檔的媽媽族群、或是即將進入過年時節，大啖美食之餘，也能輕鬆鍛鍊，精神放鬆的同時肌肉不鬆弛。

Be-HIP美臀健身器的輕巧設計，本體 2.5kg，可單手輕鬆提取，毫無壓力地隨身攜帶它在家裡的任何地方，不使用時，可以折疊收納在狹小的空間內。

此款美臀健身器還可透過改變機體角度，來調節增減訓練負荷，根據自己的體力及狀態需求，增強鍛鍊，也因此購買一組，家中每一位成員都可以使用。

由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，於有.設計推出優惠方案。圖／聯合數位文創提供
由日本前女足國手丸山佳麗娜監製的Be-HIP美臀健身器，於有.設計推出優惠方案。圖／聯合數位文創提供

時刻增強大腿肌及臀部肌肉，可以讓身體負重提升，連帶的也能改善下背痛、髖部痛、膝蓋痛，同時也能降低運動傷害，特別是現下有許多登山族群有登山需求，增加大腿肌耐力後在負重也可以有效提升，目前對於鍛鍊精壯體格的需求，更多人其實更追求藉此保健身體的概念，讓身體使用可以更長久靈活，這也是丸山佳麗娜最初在監製商品的時候，希望帶給大眾的觀念。現正於有.設計官網推出優惠方案，商品詳情請見活動官網

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