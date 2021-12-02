釋放藝文魂 年底看展演加碼抽Switch

近年受疫情影響無法出國旅遊，幸好國內藝文活動馬不停蹄，除國內演唱會、舞台劇精采表演外，國外熱門展演接力來臺展出，讓國人全面釋放藝文魂，一解疫情悶！2021年底更是藝文洋溢，從《塩田千春：撼動的靈魂》、《奈良美智》特展到現正在士林科教館展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》，皆是日本當前的熱門展覽來到臺灣展出，民眾直呼非常幸福！另一好消息，由捷克慕夏基金會所策劃的《永恆慕夏-線條的魔術》特展也趕在年底前登台，由聯合數位文創引進，2021年12月18日至2022年4 月 5 日在中正紀念堂 1展廳展出，將帶來高達200件以上展件，包括珍貴的多幅原作、早期手稿、珍藏品等，想必將掀起一陣熱潮！

年底隨政府推出振興券及藝fun券，民眾參與藝文意願大幅提升，以藝文展演為主力的購票平台「udn售票網」趁勝追擊鼓勵大家持券至udn售票網購買指定展演節目就能參與連續五週抽活動，12月12日最後一週也將抽出最大獎Switch OLED主機，有意參與藝文活動的民眾，千萬別錯過！