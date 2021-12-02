正港台灣帥鍋！油煙少、不噴油、不用圍裙也能輕鬆料理

市⾯上的鍋子百百款，如何挑選最符合台灣人的廚房用品？經營廚房用品30多年，依著對鍋具的著墨甚深，每每看到國外具有設計感及富含巧思且精良的餐廚用品時，總是帶著羨慕的眼光，買了累積千餘件的收藏，但通常只使用一次即放回廚櫃，或是幾乎未曾拆封。原因無他，因爲我們與西方人的生活型態南轅北徹，即便再漂亮的設計，都會因生活習慣的不同而水土不服。

圖／有.設計uDesign提供

為了打破設計品就是高價的迷思，因此，團隊創辦了全新餐廚品牌 「Hanson Cooker 漢生廚房」，從台灣人的角度、使用方式出發，設計出最符合台灣人的廚房用品「帥鍋」。市面上的不沾鍋，僅僅是「不易沾鍋」，而帥鍋是「絕對抗黏」，加上鍋內新式無卯釘設計，好清潔不藏污納垢，在兩道料理之間只需用餐巾紙擦拭乾淨即可繼續下一道菜，簡單不麻煩，也不用擔心煮完必需馬上趁熱洗鍋，先和家人愉快用餐後再輕鬆清潔，實在大心。

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帥鍋加高了鍋身的高度，選用了最高級的耐熱素材（耐熱220度)製作手把，也從物理力學的原理去思考，設計上揚20度的手把，讓原本厚實的鍋身變輕且更容易就手。「Hanson Cooker 漢生廚房」團隊在意大家常忽略的小細節，堅持對餐廚用品的用心。您還不放心嗎？

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