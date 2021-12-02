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網友敲破碗！2021最受矚目的麥當勞回歸商品 你吃過了嗎？

DailyView網路溫度計 / 文／徐暘甯
圖／麥當勞
圖／麥當勞

不管是早餐、中餐、晚餐還是宵夜，大家心中總是有一項必吃的麥當勞餐點！除了常態販售的商品之外，還有許多「期間限定」美食總是讓人念念不忘，每每都讓人忍不住敲碗大喊「拜託別再期間限定啦」！網路溫度計盤點2021最受矚目的麥當勞回歸商品，這些網友熱議的回歸美食中，你吃過哪些呢？

image source:麥當勞

＃現烤焙果：3,997筆

麥當勞「現烤焙果」是不少人美好的早餐回憶之一，之前回歸時就曾引起網友瘋狂討論，感動直呼「總算回來了」！外Q內軟的口感，搭配香濃醇厚的乳酪抹醬，讓不少人一試成主顧、好評連連，「焙果不會太硬、越咬越香」、「乳酪醬厲害了！香濃但卻不會過膩」。

終於！終於！麥當勞聽見大家的心聲，現烤焙果不再「期間限定」啦！從11/24日起強勢回歸，除了經典的乳酪抹醬還加碼草莓果醬，讓你「一種早餐雙醬享受」！超值早餐搭配指定飲料只要65元，這麼划算的組合，各位焙果控們還不吃爆它！

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＃金迎招財薯來堡：4,168筆

過年除了圍爐、走春、領紅包之外，麥當勞金迎招財薯來堡絕對也是新年標配之一啦！每年春節限定的金迎招財薯來堡，總是備受萬眾期待，而且自帶喜慶、招財的吉祥寓意，也讓它成為大家過年期間的速食首選。

鬆軟的芝麻麵包加上多汁厚實的肉排與金黃酥脆的薯餅，一口咬下就是超越滿分的幸福感，難怪麥粉們總是念念不忘，就算吃了再多豪華年菜，還是要點上一份金迎招財薯來堡，才算是圓滿了整個過年的行程！

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#黑堡：6,437筆

說到永不退流行的顏色，大家第一個想到的絕對是「黑色」吧！麥當勞採用天然墨魚粉製作的黑堡系列，在社群平台上掀起一波「極黑浪潮」，讓吃漢堡變成了一件時尚的事！更在「手機、相機先吃」的時代，成為了超好拍的打卡必備餐點。

雙牛起司黑堡與脆鷄起司黑堡，融合了三種不同起司——傑克起司醬、切達起司、白艾曼塔起司，濃郁的鹹香滋味搭配厚實牛肉和鮮嫩雞腿排，讓網友們吃了都大為驚嘆，直呼「起司控不會失望」、「味道很有層次，吃了就停不下來」。

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＃無敵大麥克(3,075筆)＆培根大麥克(3,037筆)

肚子餓到前胸貼後背、想要來款飽足感滿點的漢堡時，永遠的經典1號——大麥克，肯定是大家第一秒會想到的主餐，而升級版的「無敵大麥克、培根大麥克」，更是肉食控們心中的夢幻逸品！

肉量加倍，療癒感也加倍的無敵大麥克，一上市就擄獲許多大食量麥粉的心；而變化版的培根大麥克更多了一分煙燻滋味，讓整體風味層次更上一層樓。網友們都說「這肉量感覺比吃牛排還划算」、「培根完全是神來一筆！根本兩個願望一次滿足啊」。

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＃韓風炸鷄腿：2,986筆

讓麥粉們熱烈求回歸的麥當勞人氣商品還有這一樣——韓風炸鷄腿，讓韓食控、炸雞控都為之瘋狂，酥脆鮮嫩的炸雞裹上正宗韓式甜辣醬，根本就是追劇標配！

期間限定販售的韓風炸雞，一推出就掀起搶購熱潮，不怕排隊等太久，就怕搶慢了吃不到，網友們都說「甜裡帶點微辣，配啤酒超涮嘴」、「味道跟我在韓國吃得很像」、「甜甜辣辣的，真的好吃，吃完還想拿雞塊、薯條沾剩下的醬繼續吃」。

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