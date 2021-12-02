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HUBLOT x 雪茄傳奇家族Arturo Fuente限量金獅徽章表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente腕表，88萬元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente腕表，88萬元，全球限量100只。圖／宇舶表提供

雪茄品牌Arturo Fuente家族是南美洲的一大傳奇家族。起源自於佛州的貧窮古巴移民社區，Arturo Fuente家族經歷眾多波折後，最後於多米尼加共和國，憑藉著絕不向困境屈服的韌性，以及對品質的堅持，成為現今知名的雪茄品牌之一。家族傳人Carlos A. Fuente, Sr.曾言：「面對困境的唯一選擇就是挺身面對。」（You have a choice: give up or fight on. The first is not an option.）

Arturo Fuente家族的傳奇故事和堅毅的硬漢精神，啟發瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）Big Bang Unico Arturo Fuente限量表的創作。宇舶以最擅長的黑色高階陶瓷打造旗艦系列Big Bang Unico最新推出的44 毫米尺寸，細膩刻劃著隨著山風吹拂的片片菸葉，金色時標為家族傳承掛鐘上的羅馬數字，也銘記創辦人對於雪茄做工的苛求因而最常叮嚀的話語「我們從不追趕時間。」而位於9 點鐘位置的加冕金獅圖騰，則象徵作為西班牙皇室御用菸品的榮耀，每個圖騰都反映家族的史詩般奮鬥歷程和榮耀時刻，

Big Bang Unico Arturo Fuente腕表全球限量100只，除表背刻印限量編號外，並鐫刻向創辦人 Carlos 先生致敬的西班牙語「Edición de homenaje」。每款腕表均配有精製漆木表盒，可作為雪茄保濕盒。

HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente腕表，88萬元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
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HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente腕表，88萬元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
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