HUBLOT x 雪茄傳奇家族Arturo Fuente限量金獅徽章表

雪茄品牌Arturo Fuente家族是南美洲的一大傳奇家族。起源自於佛州的貧窮古巴移民社區,Arturo Fuente家族經歷眾多波折後,最後於多米尼加共和國,憑藉著絕不向困境屈服的韌性,以及對品質的堅持,成為現今知名的雪茄品牌之一。家族傳人Carlos A. Fuente, Sr.曾言:「面對困境的唯一選擇就是挺身面對。」(You have a choice: give up or fight on. The first is not an option.)

Arturo Fuente家族的傳奇故事和堅毅的硬漢精神,啟發瑞士製表品牌宇舶表(HUBLOT)Big Bang Unico Arturo Fuente限量表的創作。宇舶以最擅長的黑色高階陶瓷打造旗艦系列Big Bang Unico最新推出的44 毫米尺寸,細膩刻劃著隨著山風吹拂的片片菸葉,金色時標為家族傳承掛鐘上的羅馬數字,也銘記創辦人對於雪茄做工的苛求因而最常叮嚀的話語「我們從不追趕時間。」而位於9 點鐘位置的加冕金獅圖騰,則象徵作為西班牙皇室御用菸品的榮耀,每個圖騰都反映家族的史詩般奮鬥歷程和榮耀時刻,

Big Bang Unico Arturo Fuente腕表全球限量100只,除表背刻印限量編號外,並鐫刻向創辦人 Carlos 先生致敬的西班牙語「Edición de homenaje」。每款腕表均配有精製漆木表盒,可作為雪茄保濕盒。 HUBLOT Big Bang Unico Arturo Fuente腕表,88萬元,全球限量100只。圖/宇舶表提供

※ 提醒您:抽菸,有礙健康