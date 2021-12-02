嚴俊傑、盧易之攜手NSO「法蘭西琴緣」 管風琴上陣

適逢法國作曲家聖桑斯逝世百年紀念，NSO國家交響樂團藝術顧問準‧馬寇爾（Jun Märkl）將率領NSO再現聖桑斯經典交響詩作品《骷髏之舞》及華美絢爛的第三號交響曲《管風琴》，並攜手鋼琴雙傑—嚴俊傑、盧易之演繹浦朗克奔放迷人的雙鋼琴協奏曲。12月3日於台北國家音樂廳、12月11日於高雄衛武營音樂廳舉辦《法蘭西琴緣》音樂會。

準‧馬寇爾表示，聖桑斯的《骷髏之舞》洋溢幻想色彩，是法國音樂文化中的第一首交響詩作品。同場也將演出浦朗克寫於1932年第一次世界大戰時期的雙鋼琴協奏曲；音樂會的最後則帶來聖桑斯規模宏大的第三號交響曲《管風琴》，國家音樂廳及衛武營音樂廳都擁有音色豐美的管風琴。

他指出，聖桑斯《骷髏之舞》寫於戰後整體低迷氣氛，第三號交響曲《管風琴》則誕生於戰爭11年後的經濟復甦，浦朗克的雙鋼琴協奏曲，則譜寫於一個充滿怪誕新奇思想的創作年代。期待藉由法國音樂主題的節目，讓大家聽見19世紀法國重要作曲家的作品，進而更了解法國音樂的全貌。

《骷髏之舞》是聖桑斯最負盛名交響詩之一，改編法國詩人亨利‧卡薩利斯（Henri Cazalis）同名詩作，節奏神秘怪誕卻不失輕快幽默。樂曲開始以豎琴撥絃象徵12聲鐘響，表示午夜到來。關於詩中描繪死神演奏小提琴的場景，作曲家特別要求改變獨奏小提琴的定絃音高，以便用空絃演奏被稱為「魔鬼音程」的刺耳聲響，「聲」動地刻畫出死神的形象。作為率先將木琴引進交響樂團的作曲家，聖桑斯巧妙地運用清脆響亮的木琴音色，搭配絃樂的「用弓背奏」（col legno）演奏技巧，逼真地呈現骷髏骨頭舞動和碰撞產生的聲響效果，讓我們聽見動態十足又傳神的骷髏之舞。

聖桑斯華美絢爛的第三號交響曲《管風琴》完成於1886年，由倫敦愛樂協會委託創作，被公認為其最具原創性的交響曲。聖桑斯13歲進入巴黎音樂院，主修作曲與管風琴，更以23歲的年紀，擔任官方馬德林教堂的首席管風琴師。19世紀中因管風琴製造技術的突破，讓聖桑斯將管風琴加入交響曲中，成了音樂史上的創舉。

擔任本場浦朗克雙鋼琴協奏曲的鋼琴家嚴俊傑表示，浦朗克是法國人，是德布西和拉威爾之後的新秀，也是法國六人組中的一員，他的音樂有許多的突破與創新。在這首雙鋼琴協奏曲裡，有來自印尼的「甘美朗」音響，也有運用莫札特D小調鋼琴協奏曲作品的元素，同時也能聽見爵士和香頌，以及琵雅芙(Edith Piaf)的影子。鋼琴家盧易之表示，雙鋼琴一同彈奏時所展現的競爭感，透過彼此的拋接與對話，交織豐富的戲劇張力。此外，下半場的聖桑斯第三號交響曲《管風琴》，因為不是每個音樂廳都有管風琴，非常推薦樂迷親臨欣賞。