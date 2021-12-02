聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴俊傑、盧易之攜手NSO「法蘭西琴緣」 管風琴上陣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
鋼琴家嚴俊傑（左）與盧易之（右）合作《法蘭西琴緣》音樂會。圖／NSO國家交響樂團提供
鋼琴家嚴俊傑（左）與盧易之（右）合作《法蘭西琴緣》音樂會。圖／NSO國家交響樂團提供

適逢法國作曲家聖桑斯逝世百年紀念，NSO國家交響樂團藝術顧問準‧馬寇爾（Jun Märkl）將率領NSO再現聖桑斯經典交響詩作品《骷髏之舞》及華美絢爛的第三號交響曲《管風琴》，並攜手鋼琴雙傑—嚴俊傑、盧易之演繹浦朗克奔放迷人的雙鋼琴協奏曲。12月3日於台北國家音樂廳、12月11日於高雄衛武營音樂廳舉辦《法蘭西琴緣》音樂會。

準‧馬寇爾表示，聖桑斯的《骷髏之舞》洋溢幻想色彩，是法國音樂文化中的第一首交響詩作品。同場也將演出浦朗克寫於1932年第一次世界大戰時期的雙鋼琴協奏曲；音樂會的最後則帶來聖桑斯規模宏大的第三號交響曲《管風琴》，國家音樂廳及衛武營音樂廳都擁有音色豐美的管風琴。

他指出，聖桑斯《骷髏之舞》寫於戰後整體低迷氣氛，第三號交響曲《管風琴》則誕生於戰爭11年後的經濟復甦，浦朗克的雙鋼琴協奏曲，則譜寫於一個充滿怪誕新奇思想的創作年代。期待藉由法國音樂主題的節目，讓大家聽見19世紀法國重要作曲家的作品，進而更了解法國音樂的全貌。

《骷髏之舞》是聖桑斯最負盛名交響詩之一，改編法國詩人亨利‧卡薩利斯（Henri Cazalis）同名詩作，節奏神秘怪誕卻不失輕快幽默。樂曲開始以豎琴撥絃象徵12聲鐘響，表示午夜到來。關於詩中描繪死神演奏小提琴的場景，作曲家特別要求改變獨奏小提琴的定絃音高，以便用空絃演奏被稱為「魔鬼音程」的刺耳聲響，「聲」動地刻畫出死神的形象。作為率先將木琴引進交響樂團的作曲家，聖桑斯巧妙地運用清脆響亮的木琴音色，搭配絃樂的「用弓背奏」（col legno）演奏技巧，逼真地呈現骷髏骨頭舞動和碰撞產生的聲響效果，讓我們聽見動態十足又傳神的骷髏之舞。

聖桑斯華美絢爛的第三號交響曲《管風琴》完成於1886年，由倫敦愛樂協會委託創作，被公認為其最具原創性的交響曲。聖桑斯13歲進入巴黎音樂院，主修作曲與管風琴，更以23歲的年紀，擔任官方馬德林教堂的首席管風琴師。19世紀中因管風琴製造技術的突破，讓聖桑斯將管風琴加入交響曲中，成了音樂史上的創舉。

擔任本場浦朗克雙鋼琴協奏曲的鋼琴家嚴俊傑表示，浦朗克是法國人，是德布西和拉威爾之後的新秀，也是法國六人組中的一員，他的音樂有許多的突破與創新。在這首雙鋼琴協奏曲裡，有來自印尼的「甘美朗」音響，也有運用莫札特D小調鋼琴協奏曲作品的元素，同時也能聽見爵士和香頌，以及琵雅芙(Edith Piaf)的影子。鋼琴家盧易之表示，雙鋼琴一同彈奏時所展現的競爭感，透過彼此的拋接與對話，交織豐富的戲劇張力。此外，下半場的聖桑斯第三號交響曲《管風琴》，因為不是每個音樂廳都有管風琴，非常推薦樂迷親臨欣賞。

《法蘭西琴緣》音樂會演奏聖桑斯第三號交響曲《管風琴》，讓聽眾欣賞兩廳院音色豐美的管風琴。圖／NSO國家交響樂團提供
《法蘭西琴緣》音樂會演奏聖桑斯第三號交響曲《管風琴》，讓聽眾欣賞兩廳院音色豐美的管風琴。圖／NSO國家交響樂團提供

法國 交響曲 交響樂團

延伸閱讀

法國宣布12月4日起 允許10個非洲南部國家航班降落

賭神模擬？冒險卡牌新作《Card Shark》公開 打牌出老千賭遍18世紀法國

7-11推「法國LE CREUSET米奇系列精品」集點！可愛耶誕禮物推薦「迪士尼、BT21、咖波」全到齊

與民眾互比中指、外遇女助手 「法版川普」醜聞連環爆

相關新聞

嚴俊傑、盧易之攜手NSO「法蘭西琴緣」 管風琴上陣

適逢法國作曲家聖桑斯逝世百年紀念，NSO國家交響樂團藝術顧問準‧馬寇爾（Jun Märkl）將率領NSO再現聖桑斯經典交...

天母SOGO周年慶首日突破2億 民眾不畏低溫透早搶油

遠東SOGO百貨周年慶最後壓軸由天母店在今日登場，天母店周年慶首日以國際名品、化妝保養、保暖服飾、家電、3C影音及大家電...

黛妃包超時髦！Lady Dior限量款 12位藝術家精湛創作

DIOR以傳奇象徵的Lady Dior手袋跨足藝術領域，邀請當代藝術家創作包款，總令人引頸期待，今年度邁向Dior La...

好咖啡還內建佛心！ORIS板橋大遠百概念店質感再開幕

複合式生活風格選品店早在全球精品產業興起，瑞士鐘表品牌ORIS在2020年時於遠百信義A13打造品牌全球首間Watch ...

比照演唱會規格！陳耀訓用售票系統賣蛋黃酥12/6開搶

被稱作「蛋黃酥界愛馬仕」，曾創下一盒漲七倍、一顆難求的陳耀訓・麵包埠紅土鹹蛋黃酥，每年僅中秋節與農曆新年前販售，從現場徹...

跑趴必備！Longchamp嚴選時髦包款 交換、造型兩相宜

每到12月，空氣裡總散發著派對與歡聚的甜蜜能量，法國精品品牌Longchamp獻上多款時髦包款推薦，以多變風格疊加上精緻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。