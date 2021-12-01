天母SOGO周年慶首日突破2億 民眾不畏低溫透早搶油

遠東SOGO百貨周年慶最後壓軸由天母店在今日登場，天母店周年慶首日以國際名品、化妝保養、保暖服飾、家電、3C影音及大家電最熱銷。另因物價頻漲，也出現消費者一早8點不畏低溫排隊搶買箱購橄欖油，首日的超市食用油、醬油等箱購業績較去年同期成長2成。SOGO指出，天母店首日業績破2億創新高。

周年慶必搶重點化妝品限日限量組，資生堂國際櫃NO.1乳霜王組、資生堂東京櫃女神妝前乳1+1組限量限量組都在中午12:30完售，DECORTE東京限量版典藏組推出買正貨送正貨，SOGO主顧客表示，周年慶超值優惠，每年囤貨就趁這波。

氣溫驟降低溫催出保暖服飾買氣、成長近1成。保暖商品以女裝保暖外套、大衣、上衣最熱賣；戶外休閒以兩件式防風防水外套、防潑輕羽絨外套、防水登山健走鞋最為熱銷。民眾物價頻漲讓消費者趁周年慶抗通膨，City’Super以橄欖油系列商品最熱銷，黑豆桑原味、厚黑醬油售鑿，緊急追加，箱購系列較去年成長22%。