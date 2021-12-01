黛妃包超時髦！Lady Dior限量款 12位藝術家精湛創作

DIOR以傳奇象徵的Lady Dior手袋跨足藝術領域，邀請當代藝術家創作包款，總令人引頸期待，今年度邁向Dior Lady Art的第六年，邀集12位藝術家所打造出獨一無二的精品藝術，除了富於建築感的包身結構、細膩的籐格紋線條表現經典細節，更展現天馬行空的能量。

在第六年的Dior Lady Art藝術創作計畫中，包括沙烏地阿拉伯Manal Aldowayan、美國Gisela Colón和Lina iris Viktor、比利時Johan Creten、愛爾蘭Genieve Figgis、法國Antonin Hako、德國Leonhard Hurzlmeier，以及亞洲區國家日本井田幸昌（Yukimasa Ida）和大庭大介（Daisuke Ohba），韓國Gigisue，中國的張洹、李松松等知名藝術家重新演繹Lady Dior，包款變身為畫布、媒材，展現藝術家的初奇創意，包括D、I、O、R字樣的吊飾，也是創作的一環，象徵迪奧先生鍾愛的幸運符。

其中德國藝術家Leonhard Hurzlmeier的創作，有著鮮明、愉悅的視覺張力，簡練的線條凸顯了色彩鮮明的特質，肖像畫流瀉了情慾表情，卻又不失幽默，捕捉了當代對身份、性別認同的哲思，他以女性的臉作為裝飾，大腦則設計在手袋內，饒富趣味與隱喻，另外兩件作品則是亮片美人魚、雨中的雲化為閃耀太陽的純真圖案。相較之下，南韓藝術家Gigisue的作品則是視覺相當澎湃豐沛的款式，她以反思父權體制作為出發點，透過創作來面對自身的情感衝突，使得她的作品有和解、療癒的氛圍，她將包款幻化為迪奧先生的繽紛花園，以絲綢花卉、玻璃珠、彩線和極致霧面米色金屬件製成，浮雕的立體感，展現蓬勃的生命力。